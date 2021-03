Loredana Bertè, sapete qual è il brano dedicato al suo ex compagno Borg?

Sapete qual è il brano che Loredana Bertè ha dedicato al suo ex compagno Bjorn Borg? Di seguito ve lo sveliamo noi

Loredana Bertè è una delle cantanti più famose della storia della musica italiana. È considerata la Regina del rock italiano, oltre che una delle interpreti più noti e poliedriche del panorama artistico italiano. La sua carriera musicale è lunghissima. Ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi. Ha vinto numerosi premi, tra cui un Festivalbar, cinque Vota la voce, un Disco per l’estate, tre Wind Music Awards e due RTL Power Hits. Ha partecipato, inoltre, ad undici edizioni del Festival di Sanremo e nel 2008 le è stato assegnato il Premio alla carriera città di Sanremo.

Loredana Bertè, il brano per Borg

La vita sentimentale di Loredana Berté è stata molto movimentata. L’artista è stata fidanzata negli anni Settanta con il tennista Adriano Panatta, con Red Canzian e Mario Lavezzi. Tutte queste relazioni, però, sono durate molto poco. Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, figlio dell’imprenditore del caffè Hag, e il loro matrimonio è durato solo quattro anni. Dopo la storia con Berger, la Bertè ha conosciuto il famoso tennista svedese Borg, prestatole proprio dal suo ex fidanzato Panatta. I due si sposarono nel 1989. La loro relazione fu molto tormentata: il tennista tentò addirittura il suicidio e si salvò soltanto grazie all’intervento della stessa Loredana. La loro storia d’amore durò sino al 1992, quando la cantante decise di lasciarlo in seguito ad un periodo di forte stress.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana (@loredanaberteofficial)

È stato sicuramente uno degli uomini che ha amato di più e con lui avrebbe voluto anche dei figli. A Borg dedicò anche un brano, Mi manchi, divenuto un successo nell’estate del 1993. La Bertè scrisse il brano pensando ormai all’ex marito. Per lui scrisse anche Viva la Svezia, paese in cui la cantante visse con l’ex marito per quasi quattro anni. I due brani fanno parte dell’album Ufficialmente dispersi – il quindicesimo della Bertè – pubblicato pubblicato nel 1993 dalla CBS, in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo insieme alla sorella Mia Martini.