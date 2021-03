Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: l’annuncio su Instagram

Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: la notizia era nell’aria, ma solo adesso è stata annunciata dalla cantante su Instagram

Elettra Lamborghini, figlia di Tonino nonché nipote di Ferruccio, fondatore dell’omonima azienda di automobili, è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. L’artista è nata a Bologna il 17 maggio del 1994 ed ha tre sorelle ed un fratello. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto in poco tempo una hit mondiale. La Lamborghini ha poi partecipato ad alcuni programmi televisivi, girati soprattutto negli altri paesi. Tra questi spicca Geordie Shore, che ha regalato una grande notorietà alla rampolla della ricca famiglia. Il primo album della cantante è uscito lo scorso anno ed è intitolato Tweerking Queen. Sempre lo scorso anno, la Lamborghini ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Elettra è molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di cinque milioni di seguaci. Essi provengono da tutto il mondo, soprattutto dalla Spagna e dall’America Latina.

La Lamborghini è risultata positiva al Covid-19. La notizia era nell’aria: nelle ultime ore, infatti, è stata annunciata la sua assenza nelle prime due puntate de L’Isola dei Famosi. Il motivo era legato proprio al temutissimo virus. L’annuncio, però, è arrivato solo adesso. La cantante ha deciso di informare i suoi fan con un lungo video pubblicato sul suo account Instagram. “Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti ed ho preso il Covid” – questo l’annuncio della cantante, che poi ha aggiunto – “Sono sempre stata molto attenta, fin troppo, eppure l’ho preso“. La Lamborghini ha poi confessato di sapere da chi l’ha preso, ma ha specificato: “Non sono arrabbiata, perchè c’è poco da fare“.

La Lamborghini ha dichiarato di stare bene: “Solo un po’ di raffreddore e qualche colpo di tosse“. La cantante è in isolamento domiciliare e a farle compagnia ci sono solo i suoi cani: “Sono depressa“. Nonostante sia triste per la positività al Coronavirus, la Lamborghini non perde mai il sorriso e sempre su Instagram ha pubblicato un video in cui balla ai fornelli.