Sapete come si sono conosciuti Ilaria Spada e suo marito Kim Rossi Stuart? Spunta un dettaglio inedito, nessuno ne era a conoscenza!

La vediamo questa sera di giovedì 11 marzo nel film Vacanze ai Caraibi con Christian De Sica, Massimo Ghini e Luca Argentero. Ilaria Spada è una famosissima attrice italiana nata da padre italiano e mamma tunisina. Classe ’81, a fine anni ’90, nel concorso Miss Italia fu proclamata Miss Eleganza. Ha iniziato a recitare nel 2000 entrando a far parte del cast di Via del Corso. E’ entrata nel piccolo schermo conducendo i collegamenti esterni di Telethon, ha condotto anche lo Zecchino d’Oro, nella 45 esima edizione! Ha fatto la ballerina in Ciao Darwin, ha recitato in tantissime serie tv. Insomma, attrice, ballerina, conduttrice: Ilaria è una vera professionista! Conoscete la sua vita privata? E’ sposata con un famoso attore e regista italiano, Kim Rossi Stuart. Sapete già come si sono conosciuti? C’è un particolare davvero inedito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart, sapete come si sono conosciuti? Il ‘particolare’ retroscena

Ilaria Spada è la famosa attrice italiana, nata a Latina nel 1981. Attrice, conduttrice e ballerina, è stata spesso anche al centro della cronaca rosa per la sua storia d’amore con l’attore e regista. Ilaria Spada dal 2011 è legata sentimentalmente a Kim Rossi Stuart. Si sono sposati in gran segreto nel 2019: sono una delle coppie più riservate del cinema italiano. Sono genitori di due magnifici bambini.

Si legge su Vanity Fair che a fare da cupido alla coppia è stata Caterina Balivo. Il primo incontro tra Kim Rossi Stuart e la Spada è avvenuto a casa della conduttrice che aveva organizzato una cena. “Era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto “Ah! Mi unisco”. Non ci siamo più alzat” ha raccontato l’attrice. Da quel giorno non si sono più separati. Vivono, si legge sul web, a Roma.