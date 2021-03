Conoscete la vita privata di Massimo Poggio? C’è un particolare che non tutti conoscono: ha una fidanzata segreta? Leggete qui.

Massimo Poggio è un volto davvero noto nel piccolo e grande schermo italiano. Classe ’70, Massimo è nato ad Alessandria e sin da giovane ha iniziato a studiare recitazione. E’ entrato nel grande schermo nel 2000 con i film ‘Due come noi, non dei migliori’ e ‘Rosa e Cornelia’. Da lì è partita la sua carriera da attore: è entrato a far parte infatti del cast di tantissimi celebri film italiani ma non solo. Ha recitato anche in numerose fiction come I liceali, Nel bianco, Casa e bottega. Insomma, è un vero protagonista del cinema italiano. Ma che sappiamo sulla sua vita privata? Massimo Poggio risulta essere uno degli uomini più riservati del mondo dello spettacolo. Diversi anni fa però si leggeva di una ‘fidanzata segreta’. Ecco i dettagli.

Massimo Poggio, vita privata: la ‘storia segreta’ del famosissimo attore

Cosa sappiamo sulla vita privata di Massimo Poggio? Diversi anni fa, sulle pagine di Fanpage si leggeva che il famosissimo attore aveva una fidanzata. Quest’ultima piuttosto ‘segreta’, cioè mai uscita allo scoperto. “Anche se sono fidanzato da dieci anni con Claudia, una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e di cui sono molto innamorato, non voglio avere figli. E la mia compagna è d’accordo con me, stiamo bene così” sono le parole di Poggio che si leggono sul portale.

A quanto pare la donna si chiama Claudia ed è ‘sconosciuta’ al mondo dello spettacolo: era il 2015 quando ha confessato questo particolare sulla sua vita privata. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla vita sentimentale dell’attore. Sul canale Instagram, l’attore pubblica scatti di lavoro. Mostra ai suoi fan i suoi prossimi film, si mostra insieme ai colleghi. Di una fidanzata, in foto, neanche l’ombra!