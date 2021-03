Elettra Lamborghini, “Il virus è str***o”: come sta la cantante

Elettra Lamborghini sui social aggiorna i seguaci riguardo alle sue condizioni: ecco come sta la nota cantante

La Lamborghini è risultata positiva al Covid-19. La notizia è stata annunciata dalla cantante stessa sui social. La nipote di Ferruccio ha deciso di informare i suoi fan con un lungo video pubblicato sul suo account Instagram: “Ciao, sono Elettra, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti ed ho preso il Covid”. La cantante ha poi aggiunto: “Sono sempre stata molto attenta, fin troppo, eppure l’ho preso. So da chi l’ho preso, ma non sono arrabbiata, c’è poco da fare. Mettete le mascherine altrimenti non ne usciamo più“.

Elettra Lamborghini, come sta la cantante

La nota cantante è risultata positiva al Coronavirus ed è in isolamento domiciliare. L’artista sembra stare bene, anche se, come dichiarato da lei sui social, ha un po’ di raffreddore e non avverte né sapori né odori. Oggi, attraverso le stories del popolare social network, la Lamborghini ha aggiornato i suoi seguaci circa le sue condizioni: “Sto bene. Oggi mi è sembrato di avvertire nuovamente i sapori, ma non era vero“. La cantante ha poi aggiunto: “Questo virus è proprio str***o, perchè sembra che stai meglio, ma poi un attimo dopo non stai bene. Ogni giorno avverti qualcosa di diverso“.

La Lamborghini ha voluto lanciare poi un appello tra le stories del suo account Instagram: “Questo virus non è da sottovalutare. Spesso sento dire che siamo giovani e non possiamo finire all’ospedale. Non è assolutamente vero. Ieri, ad esempio, ho avuto tanta paura perchè sono andata a letto che ero veramente molto stanca. Me la sono vista brutta“. La cantante ha poi raccontato come procede la sua quarantena: “Non sto molto tempo sul cellulare e non gioco ai videogames. Ho provato a fare un po’ di palestra, ma ho smesso dopo quindici minuti, perchè ho avvertito una sensazione strana ai polmoni. Stamattina ho letto un libro e adesso sto prendendo il sole“.