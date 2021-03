Genoa Udinese diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita della 27 esima giornata di Serie A Tim.

Tutto pronto per un nuovo week end ricco di calcio. In scena la 27 esima giornata di Serie A Tim e l’anticipo del sabato sera sarà Genoa Udinese. Allo stadio Marassi, a partire dalle ore 20 e 45, si sfideranno la squadra di Ballardini e quella di Gotti, in un match che metterà in palio punti preziosi in chiave salvezza. Il Genoa, a quota 27 e reduce dalla sconfitta contro la Roma, cercherà di portare a casa i tre punti, ma la formazione ospite, con 32 punti, è in gran forma, dopo il successo col Sassuolo per 2-0, e non starà di certo a guardare. Chi la spunterà al termine dei 90 minuti? Non ci resta che attendere il fischio di inizio! Come seguire la partita? Ve lo spieghiamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Genoa Udinese diretta streaming in tv: dove vedere la partita

La partita in questione potrà essere seguita solo ed esclusivamente sulla piattaforma streaming di DAZN, che potrai attivare in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili sul sito, con la possibilità di rinnovo automatico.

L’appuntamento è alle ore 20 e 45 del 13 marzo 2021 ed attenzione anche al post partita, con tanti contenuti esclusivi sul match tutti da gustare. L’incontro sarà disponibile anche per tutti i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, su Dazn1 (canale 209 del decoder Sky). Questa è solo una delle tre gare visibili in esclusiva su Dazn: con Dazn infatti potrai seguire 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT in streaming, live e on demand: abbonati subito!

Attiva ora Dazn. Guarda 3 partite di Serie A Tim a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.