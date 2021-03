Tommaso Zorzi opinionista a L’Isola dei Famosi: arriva il commento di Giulia Salemi, intervistata in diretta da Chi.

Sono stati due tra i protagonisti assoluti del GF Vip 5. Lui lo ha vinto, lei ha trovato l’amore: parliamo di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, che nella casa più spiata della tv non hanno avuto un rapporto idilliaco. Amici fuori dalla casa da circa 6 anni, nel corso del reality hanno avuto una serie di incomprensioni e, al termine della trasmissione, tra i due sembra essersi alzato un vero e proprio muro. Ma cosa ne pensa Giulia Salemi della prossima partecipazione di Tommaso a L’Isola dei famosi come opinionista? A rispondere è stata proprio lei poco fa, durante un’intervista in diretta sul canale social del settimanale Chi. Ecco le sue parole.

Tommaso Zorzi opinionista a L’Isola dei Famosi: cosa ne pensa Giulia Salemi? Le parole dell’ex gieffina a Chi

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip 5. Nella casa, però, l’influencer italo persiano non è andata d’accordo proprio con tutti. In particolare, il rapporto con Tommaso Zorzi, che conosceva già prima del reality, si è incrinato un bel po’. A tal punto che, oggi, i due sembrano essere davvero ai ferri corti. Intervistata da Chi, la Salemi ha però specificato di essere super disponibile per qualsiasi chiarimento, ovviamente faccia a faccia, e senza telecamere. Nel frattempo, a Giulia viene chiesto cosa ne pensa della prossima avventura televisiva di Tommaso, uno degli opinionisti della prossime edizione de L’Isola dei famosi. La risposta di Giulia è stata la seguente: “Chi mi conosce sa che sono sincera: io sono molto contenta del suo successo, e se lo merita, perché è un ragazzo super talentuoso. Sono parole che ho sempre espresso, sia a lui sia quando mi è capitato di parlare di lui. Penso anzi che lui stia anche cambiando il sistema televisivo, perché ha un linguaggio tutto suo, e sta aprendo pista per le nuove generazioni.” Parole più che belle quelle rivolte a Tommaso da Giulia, che aggiunge: “Paradossalmente io penso che per l’hype che ha lui in questo momento, perché lui ha lasciato il segno in casa, è stato uno dei protagonisti indiscussi, sia più l’Isola che abbia bisogno di Tommaso e non Tommaso dell’Isola. Secondo me ci si divertirà!”

Che queste parole di Giulia possano rappresentare l’inizio della pace tra i due ex gieffini? Staremo a vedere!