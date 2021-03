Elisabetta Gregoraci, avete mai visto il suo papà? Eccoli insieme nelle immagini condivise dalla showgirl sul suo canale Instagram.

È stata una delle protagoniste della quinta edizione del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che nella casa più spiata della tv si è fatta conoscere a 360 gradi, conquistando i telespettatori. Che, anche a reality terminato, continuano a seguire e sostenere la loro beniamina, soprattutto attraverso i social. Su Instagram, la showgirl calabrese può contare su una vera e propria schiera di fan: il suo profilo ha raggiunto 1,8 milioni di followers. Ed è proprio lì che, poco fa, la Gregoraci ha mostrato alcune immagini in compagnia del suo papà. Questa mattina, infatti, la bellissima conduttrice si è recata in Calabria e ha incontrato papà Mario , che non vedeva da un bel po’. Una gioia immensa per Elisabetta, che ha condiviso con i suoi followers foto e video col suo papà. Guardiamole insieme.

Elisabetta Gregoraci, avete mai visto il suo papà? Le immagini emozionano i followers dell’ex concorrente del GF Vip 5

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più amate di questo GF Vip. Ha deciso di lasciare la casa spontaneamente, dopo la notizia del prolungamento dell’edizione. Ma, anche al termine del reality di Canale 5, i fan continuano a seguire le vicende della showgirl attraverso i social. In particolare Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. E quella di oggi è una giornata davvero speciale per la Gregoraci, che, dopo tempo, si è ricongiunta con il sua papà in Calabria. Chi ha seguito il GF Vip ricorderò il messaggio da brividi che papà Mario inviò ad Elisabetta durante il suo percorso in casa. Ecco alcune immagini condivise poco fa dalla showgirl nelle sue stories di Instagram:

Eh si, immagini davvero dolcissime, quelle condivise da Elisabetta sul suo canale ufficiale di Instagram. E voi cosa aspettate a seguirla? Il suo profilo è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!