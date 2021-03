Luciano Ligabue, spunta lo scatto inedito da piccolissimo: lo avevate mai visto prima d’ora? Quanta tenerezza: boom di likes per lui!

È uno dei più grandi cantautori di sempre, Luciano Ligabue. Con all’attivo ben 23 album pubblicato, il simpaticissimo cantante decanta di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma voi l’avete mai visto da bambino? No? Certo, avete ragione! Ma, niente paura: ci pensiamo noi! Proprio qualche ora fa, attraverso una foto condivisa sul suo canale social ufficiale, il cantante di Correggio non ha affatto potuto fare a meno di mostrare una foto di se da piccolissimo. Si, avete letto proprio bene: è un bambino davvero molto piccolo e, soprattutto, davvero adorabile. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: perché l’ha fatto? La risposta è molto semplice: l’ha fatto nel giorno del suo compleanno. Proprio in occasione delle sue ben sessantuno candeline spente, il simpaticissimo Liga ha voluto mostrare uno scatto davvero inedito. Volete saperne di più anche voi? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Luciano Ligabue da piccolissimo, lo scatto: quanto amore!

Nato il 13 Marzo del 1960 a Correggio, proprio pochissime ore fa, il buon Luciano Ligabue ha compiuto ben sessantuno anni. Un traguardo davvero importante, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, deve essere festeggiato davvero alla grande. E, vedendo questo ultimo scatto sul suo profilo Instagram, ne abbiamo davvero la conferma. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? La risposta è davvero semplice: attraverso un post condiviso sul suo canale, il buon Liga ha voluto mostrare una foto di sé di quando era soltanto un bambino di un anno. Insomma, era davvero piccolissimo. Ma di che cosa parliamo esattamente? Anzi, per meglio dire, volete anche voi vedere lo scatto molto più da vicino? Benissimo: ci pensiamo noi!

Eccolo qui: è proprio Luciano Ligabue da piccolissimo. In questo scatto, il cantautore ci Correggio ha soltanto un anno. E decanta di una dolcezza davvero impressionante. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Ma, in un vero e proprio batter baleno, lo scatto ha fatto il boom di likes.