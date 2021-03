Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, colpo di scena: il gesto social non passa inosservato; ecco cosa è successo nelle scorse ore.

Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? I due giovani influencer si sono incontrati nella casa del GF Vip 5, ma il percorso nel reality di Canale 5 non ha fatto bene al loro rapporto. I due ex gieffini, infatti, si conoscevano da circa sei anni, ma le incomprensioni nate nella casa hanno alzato un vero e proprio muro tra loro. In un’intervista a Chi rilasciata ieri, la Salemi ha speso belle parole per Tommaso, ammettendo di essere contenta per il suo prossimo impegno a L’Isola dei famosi. Un prima passo verso il chiarimento? Sembra proprio di no! Perché, poco dopo, un gesto social di Tommaso sembra mettere davvero un punto al legame con Giulia. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Colpo di scena tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: il gesto social non è sfuggito agli occhi dei fan

“Sto facendo una di quelle pulizie su Instagram che ciao!”. Questo l’annuncio che Tommaso Zorzi ha lanciato ieri pomeriggio, sul suo canale ufficiale di Twitter. E i fan più attenti non hanno perso tempo ad indagare. Cosa è emerso? Che il vincitore del GF Vip 5 ha smesso di seguire un bel po’ di ex concorrenti del reality show, tra i quali Giulia Salemi. Un gesto significativo, dato che, come è ormai noto, i due ex concorrenti erano amici da molti anni prima dell’esperienza insieme al GF Vip. Un gesto che, inevitabilmente, crea ancora più distanza tra i due. Se Giulia ieri si è dichiarata disponibile ad un confronto ed un chiarimento, il gesto di Tommaso sembra far capire che, da parte sua, al momento non c’è lo stesso desiderio. Cambierà qualcosa nel corso dei mesi? Staremo a vedere!

I fan più attenti hanno notato che Tommaso ha smesso di seguire anche Maria Teresa Ruta, che aveva conosciuto qualche anno fa a Pechino Express e col quale, in casa, aveva creato un bel rapporto. Qualcosa però sembra essersi rotto definitivamente. Ha smesso, inoltre, di seguire anche Guenda Goria e Dayane Mello, che però non seguiva prima dell’esperienza al GF Vip. E voi, cosa ne pensate di queste ‘mosse social’ di Tommaso?