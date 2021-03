Avete mai visto il fratello di Elisa Isoardi? I due vivono in modo molto diverso: quanti anni ha Domenico e il suo originale stile di vita.

Dopo aver calcato il palcoscenico dell’ultima edizione di Ballando con le stelle accanto a Raimondo Todaro, Elisa Isoardi è pronta per una nuova avventura televisiva. Stavolta la vedremo a Mediaset, nella nuova stagione de L’Isola dei Famosi al via stasera su Canale 5. Da ballerina a naufraga, la conduttrice ex modella e ed ex concorrente di Miss Italia 2000 è un volto amatissimo della tv italiana. Trentotto anni, originaria della provincia di Cuneo, dopo aver militato diversi anni in Rai lavorando alla conduzione di programmi importanti come La Prova del Cuoco, la Isoardi è adesso tra i naufraghi ufficiali del reality condotto da Ilary Blasi. A tal proposito, ha rivelato al Corriere: “Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”. Al quotidiano ha poi parlato di suo fratello Domenico, svelando un particolare molto interessante. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisa Isoardi, la rivelazione su suo fratello Domenico: come ha scelto di vivere

Non tutti sanno che Elisa ha un fratello, Domenico, più grande di sette anni. Al Corriere, la bella piemontese ha rivelato che l’uomo ha fatto una scelta di vita davvero particolare. Vive infatti isolato in montagna “in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo”. Proprio questa differenza, secondo la Isoardi, li starebbe aiutando a riscoprirsi a vicenda ora che lei sta per partecipare a L’Isola dei Famosi. “Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qua la guarderò”, ha raccontato la conduttrice.

In questa foto tratta dal profilo Instagram di Elisa, traspare tutto l’affetto tra i due fratelli.