In attesa della prima puntata de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela a Vanity Fair come svolgerà il suo ruolo da opinionista.

Manca davvero poco alla prima puntata dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. Tante le novità introdotte, a cominciare dalla conduttrice che stavolta sarà Ilary Blasi. Nonostante le difficoltà nell’ufficializzazione del cast (che fino a pochissimi giorni fa ha continuato a subire modifiche), sembra finalmente che tutto sia pronto. Per quanto riguarda gli opinionisti, neanche qui sono mancati i colpi di scena: ad affiancare Iva Zanicchi doveva essere Elettra Lamborghini, ma l’ereditiera è risultata positiva al Covid e la palla è passata nelle mani di Tommaso Zorzi. Dopo un primo rifiuto iniziale dovuto a troppa stanchezza, il vincitore della quinta edizione del GF Vip ha accettato l’incarico date le circostanze. Da concorrente di reality ad opinionista quindi: intervistato da Vanity Fair, l’influencer milanese ha rivelato come ha intenzione di comportarsi in questo nuovo ruolo.

Tommaso Zorzi: “Come mi comporterò a L’Isola dei Famosi”

Il trionfatore del GF Vip 5 ha rivelato in anteprima alla nota rivista che atteggiamento avrà nei confronti dei naufraghi. “Essendo appena uscito da un reality e avendolo pure vinto – sottolineamolo -, so cosa bisogna fare per essere un concorrente appezzato dal pubblico e so cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show. Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori: è vero che stai combattendo con il sole, la sabbia, il mare, la fame e i mosquitoes, ma fai comunque parte di uno show televisivo e devi tirare fuori delle dinamiche interpersonali. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare”, spiega Zorzi. Insomma, parole che fanno intuire che quest’anno a L’Isola dei Famosi non ci sarà da annoiarsi.

D’altronde, chi più di lui può sapere come affrontare un reality?