Amici 20 è pronto a sbarcare al serale e tra i cantanti possiamo notare il nome di Tancredi, ma chi è? Andiamo a scoprire insieme la sua carriera e la sua vita privata.

Manca poco alla fase serale di Amici 20. La data ufficiale è stata svelata da poco: il 20 Marzo. Dopo aver salutato il caro pubblico di C’è Posta per te, la regina di Mediaset si appresta a continuare a fare compagnia il popolo italiano il Sabato sera proprio con la fase serale del suo talent. Una fase che, dati alcuni spoiler su come sarà strutturato il serale e il nuovo direttore artistico scelto, sarà ricco di novità. Sembra davvero sempre più vicina la prima puntata di Amici, ma non solo. Ad essere pronti sono anche gli allievi. Nell’ultima puntata speciale di Sabato, infatti, sono state decise le maglie definitive di chi accederà al finale. Tra questi c’è anche il nome di Tancredi, ma chi è Tancredi? Scopriamo insieme la biografia, carriera e vita privata del cantante.

Amici 20, Chi è Tancredi: Biografia, Carriera, vita e curiosità del cantante

Tancredi, è uno degli allievi della scuola, appartenenti alla categoria canto. Il suo nome di battesimo è Tancredi Cantù Rajnoldi ed ha soli diciannove anni. L’allievo è nato a Milano, precisamente a Porta Romana ed è classe 2001. Possiamo dire che è figlio d’arte. I suoi genitori Angela e Alberto, infatti si occupano di pittura e di moda. Suo padre è direttore artistico nella prestigiosa Maison di moda di Giorgio Armani. Il cantante non è figlio unico ma ha una sorella. La sua passione per la musica è nata fin da bambino, infatti una volta terminato il liceo Classico, ha preso lezioni di musica e interpretazione vocale al CPM – Music Institute di Milano. Tancredi è presente nella scuola più famosa d’Italia da pochi mesi. È infatti entrato a Febbraio 2021, tramite una sfida. A volerlo fortemente, è stato Rudy Zerby che l’ha messo in sfida con un allievo già presente nella scuola. Tancredi ha così sfidato Evandro, vincendo la sfida e conquistandosi il banco nella scuola. Il giovane allievo è autore di numerose canzoni e ad Amici 20 ha portato ben 3 inediti, tra questi: Alba e Bella, brano prodotto da Federico Nardelli che è il produttore del famoso cantante Gazzelle. Il talento di Tancredi è davvero indiscutibile, dal momento che ha vinto per due volte la Challenge di Esse Magazine. Questo premio è molto prestigioso, soprattutto per un giovane della sua età, e viene infatti assegnato alle promesse del rap italiano. Il diciannovenne sembrerebbe, quindi proprio nato per fare questo. Lui è autore anche di altri due brani inediti realizzati indipendentemente. I nomi sono Piove e Tramonto.

Vita Privata e Instagram

Della sua vita privata non ne sappiamo tantissimo. Dal suo profilo Instagram, possiamo però capire qualche aspetto della sua personalità. Il giovane cantante ama scattare foto della sua vita quotidiana, oltre ovviamente a quelle che lo vedono presente nella scuola. Vanta un bel numero di follower, circa 38,5 mila con tanto di spuntina blu che lo riconosce come personaggio pubblico.

Le sue storie in evidenza riguardano soprattutto i suoi inediti: Las Vegas, Bella e Alba ma il cantante sembra molto attivo nell’aggiornare i suoi fan di ogni suo aspetto della giornata. Noi, ovviamente, non vediamo l’ora di vederlo in prima serata da Sabato 30 Marzo.