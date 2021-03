Vi ricordate di Andrea Lehotska, finalista de L’Isola dei Famosi, dopo il reality show ha rischiato la vita: di seguito la nostra intervista

Andrea Lehotska è stata una delle protagoniste della nona edizione de L’Isola dei Famosi, dove si classificò al terzo posto. Nata a Detva, in Slovacchia, Andrea partecipa nel 2002 ad un concorso di bellezza in Italia. Inizia dunque a lavorare nel nostro paese come modella e indossatrice per marchi molto prestigiosi. Nel 2004 esordisce al cinema nel film Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi. L’anno dopo, invece, diviene il volto (quasi ufficiale) dei videoclip di Vasco Rossi. Dal 2005 al 2008 ha partecipato al fianco di Piero Chiambretti al programma Markette – Tutto fa brodo in TV, su LA7, in veste di opinionista fissa; mentre nel 2007 partecipa al reality show Uno due tre stalla, dove anche lì arriva tra i finalisti. Nel frattempo continua a recitare al cinema e in televisione. Nel 2012, come abbiamo detto, entra nel cast de L’Isola dei Famosi, arrivando fino alla fine dell’esperienza televisiva. Una delle sue ultime apparizioni nella tv italiana è stata in un episodio della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Dopo il reality show, infatti, la vita di Andrea è totalmente cambiata.

L’Isola dei Famosi, intervista ad Andrea Lehotska

Ai nostri microfoni, Andrea Lehotska ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi: “All’Isola si soffre fisicamente e mentalmente, ma per me la prova più difficile è stata condividere l’esperienza con delle persone totalmente diverse da me. Se sei uno spirito libero e ti ritrovi con quattro showgirl isteriche, è difficile resistere. Con me, ad esempio, c’erano Nina Moric, Antonella Elia, Valeria Marini e Aida Yespica“. La Lehotska poi prosegue: “Con Aida andavo d’accordo, perchè è una tosta come me, mentre le altre non so fino a che punto ci sono o ci fanno. Si muovono in tv grazie alle ca**ate, tipo ogni tre mesi dici di essere incinta e poi perdi il bambino”. L’esperienza in Honduras non ha assolutamente cambiato la vita di Andrea, come lei stessa sottolinea: “Se passi la vita ad inventare gossip è normale che l’Isola sia per te l’esperienza che ti cambi la vita. Ma non è così. Quelle che hanno fatto l’Isola sono cambiate? Assolutamente no. Sono ancora alla ricerca del calendario o dell’ospitata dalla D’Urso. Se un’esperienza come l’Isola ti cambia la vita significa che hai avuto una vita di m**da“.

In realtà, dopo l’Isola dei Famosi la vita di Andrea è cambiata: “Ho capito di non avere niente a che fare con la tv“. C’è stato un episodio in particolare che ha fatto riflettere la Lehotska: “Quattro anni fa mi hanno dato due giorni di vita, perchè avevo un’infezione. Fortunatamente non sono morta e nemmeno i medici sanno come. Dopo questa esperienza ho capito che non bisogna sprecare un solo secondo della propria vita”. Andrea ha così abbandonato la televisione, iniziando a girare il mondo: “Ho pensato: ‘se dovessi morire da un giorno altro, cosa me ne farei dei calendari, delle ospitate e dei soldi?’. Per questo ho iniziato a viaggiare, a fare reportage, a fare ciò che desideravo. Adesso, ad esempio, sono in Svizzera“.

Girando il mondo, Andrea mette alla prova anche se stessa: in Svizzera, ad esempio, ha vissuto in una tenda a meno tredici gradi. “Ho imparato come ricavare l’acqua sciogliendo la neve” – racconta – “come accendere il fuoco e mantenerlo tutta la notte“. La Lehotska, inoltre, fa trekking e ogni giorno cerca di superare il suo limite.

In futuro, Andrea vorrebbe visitare lo stato del Kiribati, in Oceania, e l’isola di Futuna. In televisione, invece, non ci vuole ritornare, a meno che non si parli di viaggi o natura.