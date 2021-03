È in arrivo una splendida novità per la ‘Manga’ di Avanti un altro: di seguito vi raccontiamo cosa succederà ad Himorta

Himorta, all’anagrafe Antonella Arpa, è uno dei personaggi del salottino di Avanti un altro, programma televisivo in onda nella fascia preserale su Canale 5. La ragazza è molto amata dal pubblico, nonché molto seguita sui social. Antonella, solo su Instagram, può contare un milione di seguaci. Le sue foto sono piene di like e le sue stories sono sempre seguitissime. Sicuramente saranno stati proprio i numeri a convincere il team di Paolo Bonolis. Antonella sta ben figurando nel salottino del programma televisivo ed infatti è stata confermata anche quest’anno. All’orizzonte, però, c’è una grandissima novità per lei. Di seguito vi specifichiamo di cosa si tratta.

Avanti un altro, splendida novità per Himorta

È in arrivo una grandissima novità per la ‘Manga‘ di Avanti un altro. Da martedì 30 marzo sarà disponibile in tutte le librerie “La carta del fuoco”, il primo fumetto realizzato dal personaggio del salottino del programma condotto da Paolo Bonolis. Il fumetto nasce da un’idea di Antonella stessa e si avvale delle magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Il fumetto è già disponibile in preorder su Amazon. Il preorder del fumetto è disponibile da oggi in tutti gli store on line e su Amazon.

Nel corso della sua giovane carriera, Antonella ha vestito i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti, diventando la manga più seguita d’Europa. Antonella è legata al mondo dei fumetti sin da bambina ed è riuscita a portarlo anche in tv con la trasmissione Avanti un altro. Himorta si dichiara orgogliosa di poter presentare questo fumetto. Per lei è come un sogno che si realizza, un’emozione unica. Antonella dedica questo momento ai suoi fan: “Non avrei mai pensato un giorno di diventare la protagonista di un fumetto, questo mi riempie il cuore di immensa gioia”. Ne “La carta del fuoco”, il mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente.