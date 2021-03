Chiara Ferragni a pochi giorni dal parto: l’imprenditrice digitale ha parlato ai suoi fan svelando che molti le stanno procurando ansia!

C’è grande attesa per l’arrivo della new Ferragni Lucia junior. Tra poco Chiara Ferragni, una delle imprenditrici digitali più note al mondo, darà il benvenuto ad una piccolina. E’ in arrivo una sorella per Leone: come si chiamerà? Per ora Fedez e la Ferragni hanno lanciato solo l’iniziale, ovvero V. Non ci resta che aspettare per scoprire come si chiamerà la piccola Ferragni Lucia. Ma che ci dice Chiara? I fan sono troppo curiosi di sapere quando partorirà: proprio nelle ultime ore ha parlato di questo argomento. Ecco le parole dell’imprenditrice digitale a pochi giorni dal parto!

Chiara Ferragni: “Mi state mettendo ansia”, le parole a pochi giorni dal parto

Chiara Ferragni nelle ultime ore ha parlato nelle sue IG story della fine della sua gravidanza che sembra essere molto vicina. “Ciao ragazzi, siamo qui a 38 + 2. Stiamo ancora aspettando la baby, chissà quando arriverà. Spero che arrivi presto ma basta che vada tutto bene. Mi state mettendo un po’ d’ansia perchè tutti vi aspettate che da un momento all’altro partorisco, io non ho idea di quando sarà. Quindi boh” sono le parole di Chiara Ferragni sui social. I fan della nota imprenditrice digitale sono davvero curiosi ed in ansia di conoscere la piccola in arrivo in casa Ferragnez.

Chiara a parte questo piccolo sfogo risulta molto tranquilla: non appena la piccola vorrà, sarà pronta a partorire. Ricordiamo che anche Fedez è piuttosto ‘agitato’: il mix papà bis e Sanremo 2021 gli ha provocato qualche ansia di troppo. Al termine della prima esibizione sul Palco dell’Ariston, il cantante è scoppiato a piangere. Ha raccontato lui stesso i motivi: “Vivo in semilockdown da mesi in compagnia di una donna incinta, forse abbiamo gli ormoni sincronizzati” sono state le parole del rapper.