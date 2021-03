Elettra Lamborghini dice addio al suo cane, scomparso stamattina: la triste notizia tramite una storia condivisa sul suo profilo Instagram.

Periodo davvero complicato per la bella e simpatica Elettra Lamborghini. Ricordiamo che dopo essere risultata positiva al Covid, ha dovuto di conseguenza rinunciare ad essere in studio come opinionista a L’Isola dei Famosi. Infatti, durante la prima puntata del reality lunedì scorso, è apparsa solo per qualche minuto in collegamento da casa. Elettra, sempre allegra e solare, sta facendo abbastanza fatica a sopportare la quarantena. In questi giorni posta di frequente storie tramite il suo profilo Instagram in cui, con la sua spiccata ironia cerca di trascorrere al meglio questo periodo così complicato. Come se non bastasse, poche ore fa purtroppo è accaduto un episodio davvero triste, che deve averla colpita non poco.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Elettra Lamborghini, il triste addio al suo amatissimo cane

Ciò che è accaduto riguarda il suo cane, venuto a mancare proprio questa mattina, come scritto da lei su Instagram. la Lamborghini ama moltissimo gli animali e non sono rari gli scatti e i video social in cui si mostra con i suoi cavalli o appunto il cagnolino che fino a ieri le ha tenuto compagnia. Attivissima sul suo profilo, Elettra ha fatto sapere ai suoi affezionatissimi follower che stamattina è morto il suo cane, ammettendo che in questo periodo sembra non riuscire a trovare la serenità. Con la sua solita ironia ha poi aggiunto: “Chiunque tu sia, smetti di mandarmele dietro”. Proprio poche ore prima aveva pubblicato altre stories in cui si divertiva col suo fedele amico, che senza dubbio le era molto di sostegno in questa quarantena. Chiunque abbia un animale domestico sa perfettamente che quando purtroppo viene a mancare si tratta di un lutto a tutti gli effetti.

Ci dispiace moltissimo per Elettra, a cui siamo molto vicini in questo tristissimo momento.