E’ una dei naufraghi di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma ricordate in quale altro reality abbiamo visto Francesca Lodo?

L’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi è partita col botto lo scorso lunedì sera 15 marzo. Rinnovamento totale per lo storico reality che vede al timone per la prima volta Ilary Blasi. Aria di cambiamento anche sul fronte degli opinionisti, rappresentati quest’anno da Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, e per completare anche un nuovo inviato, Massimiliano Rosolino. Tutti loro hanno fatto un ottimo lavoro durante la prima puntata e se le cose dovessero continuare così, non c’è dubbio che quest’anno L’Isola dei Famosi registrerà un successo inaudito. Interessante anche il cast dei naufraghi, con un graditissimo ritorno dei volti più belli della tv italiana. Stiamo parlando di Francesca Lodo. L’ex letterina di Passaparola, che ha svolto questo ruolo nei primi anni Duemila proprio al fianco di Ilary Blasi, è tornata in tv dopo un’assenza abbastanza lunga dal piccolo schermo. Questo però non è il primo reality della sua carriera. E’ stata infatti concorrente anche in un altro programma del genere, ricordate quale? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria!

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Francesca Lodo, l’ex letterina ora naufraga in passato era in altro famoso reality Mediaset

Ebbene sì, L’Isola dei Famosi non rappresenta una novità assoluta per Francesca Lodo. La cugina di Giorgia Palmas, che ha incantato il pubblico nei primi anni Duemila, ha preso parte ad un altro famosissimo reality. Stiamo parlando de La Fattoria, altro straordinario successo Mediaset. Era il lontano 2005 e quell’edizione fu condotta da Barbara D’Urso che prese il posto di Daria Bignardi e vinta da Raffaello Tonon. Tra i ‘contadini’ anche Mal, Patrizia Rossetti, Giulia Montanarini, Ramona Badescu, Cristèl Carrisi e tantissimi altri.

Ve la ricordavate Francesca a quell’epoca? Non è affatto cambiata, è sempre più bella!