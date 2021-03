Una bellezza indiscussa e un immenso talento sono le caratteristiche principali di Francesca Cavallin: sapete in cosa è laureata la splendida attrice?

Un’interprete di indiscusso talento e dalla bellezza mozzafiato: in cosa è laureata Francesca Cavallin? Scopriamolo insieme! La straordinaria attrice è nata a Bassano Del Grappa nel 1976. Si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando come modella, ma anche nell’ambito pubblicitario. Le prime esperienze di attrice arrivano intorno al 2004 quando approda nel cast di “Vivere” nei panni di Irene. Il passo successivo è il cinema e possiamo ammirarla nel film “Vita Smeralda”. La sua carriera decolla, il suo immenso talento non passa inosservato e inizia a prendere parte ad una innumerevole serie di produzioni televisive di grande spessore e successo. Oltre ad essere un’interprete di talento, una professionista impegnata, Francesca Cavallin è anche una meravigliosa mamma: ha due figli, Leonardo e Jacopo, nati dal matrimonio poi terminato con Stefano Remigi.

In cosa è laureata Francesca Cavallin?

Tra le opere in cui l’abbiamo vista destreggiarsi con grande maestria troviamo certamente “Rocco Schiavone”, “Il Generale Dalla Chiesa”, “Mentre ero via” e potremmo continuare a lungo. Un ruolo che, sicuramente, è rimasto nel cuore del pubblico è quello di Bianca in “Un medico in famiglia”, una delle produzioni più amate e “iconiche” della tv nostrana. Per perfezionare il suo talento naturale di attrice, Francesca Cavallin ha frequentato l’accademia teatrale e un corso di recitazione a Centro Teatro Attivo a Milano. La bellissima interprete, però, ha anche concluso gli studi accademici. Ha infatti conseguito la laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Padova, scegliendo l’indirizzo di Storia dell’Arte. Francesca Cavallin è una donna davvero straordinaria, un’interprete capace di arrivare dritta al cuore del pubblico e regalare emozioni immense con le sue performance.

