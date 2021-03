Isola dei Famosi, scoppia la prima lite: volano parole grosse

Scoppia la prima lite all’Isola dei Famosi, i naufraghi non se le mandano a dire: volano parole grosse tra di loro

È iniziata la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico dovuto al Covid-19, è tornato in onda su Canale 5 con una squadra totalmente rinnovata. Al posto della conduttrice Alessia Marcuzzi troviamo Ilary Blasi, già protagonista con le sue gaffe nella prima puntata. Al posto dell’inviato Alvin, invece, troviamo Massimiliano Rosolino. L’isola è divisa in due zone: da una parte i rafinados e dall’altra i burinos. Ci sono poi due aspiranti naufraghi, i quali dovranno meritarsi l’accesso al reality show. Con loro, però, avranno una guida: il vincitore dell’ultima edizione Marco Maddaloni. La prima puntata è andata in onda lunedì 15 marzo e il prossimo appuntamento sarà domani in prima serata su Canale 5.

Isola dei Famosi, scoppia la prima lite

A poche ore dall’inizio dell’esperienza in Honduras, scoppia la prima lite tra due naufraghi. I rafinados hanno perso la prova immunità, che aveva visto come protagonista Akash. Drusilla Gucci ha avuto da ridire e il suo atteggiamento ha infastidito il naufrago, che le ha detto: “Tu devi avere un modo di rispondermi educato”. Drusilla, riferendosi alla prova andata male, ha spiegato: “Ho detto solo che è un gioco”. Il naufrago, però, non ha accettato le sue ‘scuse’ e in confessionale ha dichiarato: “Drusilla ha dei modi sbagliati e certe volte non se ne rende conto. È arrogante. Puoi essere bella quanto vuoi, ma se non mi ci trovo nei modi, mi stacco subito. No, non è la persona per me”.

Tra Akash e Drusilla Gucci, dunque, non sembra scorrere buon sangue. Il modello nel video di presentazione aveva dichiarato di provare un certo interesse per la ricca ereditiera, ma i suoi modi gli hanno fatto cambiare idea.