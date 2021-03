Attraverso una serie di Instagram Stories, Elga Enardu ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica: come sta ora.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, nonché sorella gemella della bellissima Serena. Da una bellezza tutta mediterranea e un carattere forte e determinato, la giovanissima sarda ha saputo riscuotere, sin dalla sua prima apparizione televisiva, un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a decantare di un clamore più che incredibile. Soprattutto, sul suo canale Instagram. Dove, spesso e volentieri, si diletta ad interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo aver lasciato la sua Sardegna, Elga Enardu ha raccontato di essere in procinto di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica. In compagnia di sua sorella Serena, così, Elga ha spiegato ogni cosa ai suoi sostenitori. E, soprattutto, ha tenuto tantissimo a tranquillizzarli. Ecco, ma come sta adesso? Proprio pochissimi istanti fa, Elga è intervenuta sul suo canale social. Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Elga Enardu sottoposta ad un intervento di rinoplastica: come sta? Le sue parole

Proprio diverse ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Elga Enardu ha raccontato di essersi recata a Roma per potersi sottoporre ad un intervento di rinoplastica. ‘Sto bene, sono molto tranquilla. L’intervento che andrà a fare non è il segreto di Pulcinella. Tutte voi sapete di che cosa si tratta’, ha iniziato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne al suo tanto caro ed affezionato pubblico social. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: in che cosa consiste esattamente questo intervento? A spiegare ogni cosa, come al solito, è proprio la diretta interessata. Che, ai suoi sostenitori, ha svelato di trattarsi di un intervento di rinoplastica terziaria per risolvere dei problemi sia funzionali che estetici. Una decisione inevitabile, da come si può chiaramente comprendere. E che, da quanto si apprende dalle sue parole, è stata ampiamente ‘studiata’, data l’emergenza Coronavirus. ‘Non avrei scelto di venire dalla mia città in una zona rossa, ma ero messo in programma in tempi non sospetti. Per cui, starò molto attenta per me e per voi’, continua a dire la Enardu. Adesso, però, come sta? Proprio qualche istante fa, l’ex tronista è ritornata sui social. Ed ha tranquillizzato tutti. Appena uscita dalla sala operatoria ed ancora visibilmente provata dall’intervento, Elga ha detto di stare bene. ‘Vi voglio ringraziare per il supporto e, soprattutto, vi volevo tranquillizzare’, ha detto la Enardu.

Auguri di una velocissima guarigione.