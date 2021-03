Lo conosciamo come “Chef Rubio”, ma sapete cosa faceva prima: il retroscena sul celebre e simpaticissimo Gabriele Rubini che non tutti conoscono!

Gabriele Rubini, in arte “Chef Rubio” è un talentuoso e apprezzatissimo cuoco oltre che un amatissimo personaggio televisivo. Il suo “avvicinamento” alla gastronomia arriva nel 2010 quando ottiene il diploma come Chef Internazionale di cucina italiana all’ALMA. Per un lungo periodo ha vissuto in Canada, dove ha perfezionato le sue doti di cuoco prima di fare rientro in Italia. La consacrazione al pubblico televisivo arriva con la conduzione di programmi seguitissimi di DMAX. Gabriele Rubini inizia la sua carriera nell’intrattenimento con “Unti e bisunti”, poi lo vediamo in “Camionisti in trattoria” e “Rubio alla ricerca del gusto perduto”. Tra le altre cose prende parte a “Pechino Express” nelle vesti di ospite nella terza stagione, per la puntata finale. Ancora, è autore di diversi libri che riguardano la gastronomia. C’è un retroscena sul suo passato che forse non tutti conoscono: sapete cosa faceva Gabriele Rubini “Chef Rubio”, prima di dedicarsi alla cucina?

Chef Rubio: cosa faceva Gabriele Rubini prima?

Forse non tutti lo sanno, ma il celebre e amatissimo personaggio televisivo è stato un grande sportivo. Proprio come il fratello, Giulio, anche Gabriele Rubini per lungo tempo ha giocato a Rugby a livello professionale. Ha iniziato da giovanissimo e ha esordito nel 2002 in Super 10. Visto il talento e il successo, tra il 2003 e il 2004 la federazione impedì il trasferimento per la stagione successiva. Gabriele Rubini è poi passato al Rugby Roma vantando 12 presenze in Serie A. Si è poi spostato in Nuova Zelanda, nel Poneke RFC. Proprio in questo paese inizia la sua carriera gastronomica poiché, non avendo accesso ad uno stipendio fisso, per mantenersi il talentuoso atleta trova lavoro in un ristorante. Tornato in Italia milita nel Rovigo per il Super 10 del 2007 e poi con la Lazio sia un Serie A che in Eccellenza. La sua carriera di rugbista si interrompe a causa di un infortunio nel 2011.

Per restare informati seguiteci anche su Instagram: qui

Conoscevate questo retroscena sul passato del celebre chef?