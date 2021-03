Amici, imbarazzo in studio: “Stefano diventerà papà”, la sua reazione

Imbarazzo in studio durante la puntata del serale di Amici: “Stefano diventerà papà”, ecco la reazione del conduttore televisivo

Questa sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici. Il talent show, giunta alla ventesima edizione, cambia ancora format, dividendo gli allievi (quest’anno in numero maggiore rispetto agli scorsi anni) in tre squadre capitanate da un professore di canto e uno di ballo. I giudici del serale di quest’anno sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Già nella prima puntata ci sono state tantissime sorprese e colpi di scena.

Amici, imbarazzato in studio: “Stefano diventerà papà”

Nella prima puntata del serale di Amici 20 sono stati ospiti Pio e Amedeo. Il duo comico esordirà il 16 aprile su Canale 5 con il loro primo show, Felicissima sera. Pio e Amedeo hanno scelto il palco del prestigioso talent show per dare l’annuncio ai telespettatori. È stato proprio da Maria De Filippi che i due comici hanno raggiunto il picco della notorietà. Anche questa sera tantissime risate, complici anche i giurati. Maria De Filippi, prima del loro ingresso, si è giustificata, dicendo di non avere responsabilità riguardo alle loro parole sui giurati presenti in studio. Pio e Amedeo, infatti, hanno preso di mira Stash e Stefano De Martino, oltre che la conduttrice e il coach Rudy Zerbi.

Riguardo a Stefano De Martino, Amedeo Grieco ha dichiarato in studio: “Facciamo i complimenti a Stefano che diventerà papà“. L’amico e collega, però, l’ha corretto: “Non è suo“. Il duo comico ha poi citato Belen e il suo nuovo compagno, Antonio Spinalbese, creando un grande imbarazzo in studio. Stefano ha cercato di sviare, dichiarando: “Non posso ridere molto, altrimenti qualcuno se la prende. Non posso non ridere altrimenti se la prendono loro“.