Per la prima puntata di Amici, Maria De Filippi ha sfoggiato un look super cool, ma conoscete il suo prezzo? La cifra è davvero da urlo!

Proprio questa sera, Sabato 20 Marzo, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 20. Dopo diversi mesi trascorsi all’interno della scuola all’insegna di lezioni, provvedimenti disciplinari ed esibizioni, tutti i giovanissimi concorrenti scelti per la fase finale hanno così la possibilità di potersi esibire dinanzi ad un giuria davvero speciale. A catturare maggiormente l’attenzione di tutti, però, è stata proprio la padrona di casa. Per la prima puntata di Amici, Maria De Filippi ha scelto di sfoggiare un look super cool. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il suo prezzo? Con indosso un pantalone di colore nero, tacchi a spillo, canotta leopardata e giacca di jeans di colore grigio, la conduttrice televisiva ha davvero incantato tutti. Ecco, ma siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? E, soprattutto, siete curiosi di conoscere a quanto ammonta la cifra totale?

Maria De Filippi, a quanto ammonta il prezzo del look sfoggiato ad Amici?

Incantevole ed elegante come al suo solito, per la prima puntata di Amici 20, Maria De Filippi ha sfoggiato un look davvero strepitoso. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe proprio che la cifra totale del look sia davvero da urlo. Volete saperne anche voi ogni cosa? Bando alle ciance: stando a quanto si apprende da questo commento di Manuel di Gioia apparso su Twitter, sembrerebbe che il pantalone costi intorno ai 3290 euro. La canotta leopardata, invece, ben 1490. Ed, infine, la giacca intorno agli 890 euro. Insomma, sembrerebbe proprio che la padrona di casa non abbia affatto badato a spese per questa prima puntata. E, dati i risultati, sembrerebbe che abbia fatto proprio bene.

Cosa ne pensate voi? Per noi, e d’altra parte come sempre, Maria De Filippi è davvero stratosferica. Per voi?