Leonardo Bonucci, la moglie Martina Maccari è positiva al Covid: sul suo canale Instagram ufficiale, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

È proprio attraverso una serie di Instagram Stories che Martina Maccari, bellissima e giovanissima moglie di Leonardo Bonucci, ha annunciato ai suoi sostenitori di avere contratto il Covid. A ‘tu per tu’ con il suo pubblico social e visibilmente amareggiata, la consorte del difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha voluto fare il punto della situazione. E, soprattutto, lasciarsi andare ad un durissimo sfogo. ‘Ho passato due, o forse tre, giorni davvero brutti’, ha iniziato a dire la Maccari. Con l’intento, molto probabilmente, di rassicurare e tranquillizzare i suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. Subito dopo aver detto questo, però, la bella Martina non ha affatto potuto fare a meno di esprimere la sua opinione in merito. E di lasciarsi andare, come dicevamo precedentemente, a delle parole davvero dure. ‘Ci stanno facendo vivere una vita di m***a’, dice la moglie di Leonardo Bonucci. Ma non è affatto finita qui. Scopriamo insieme tutte le sue parole.

Leonardo Bonucci, la moglie Martina positiva al Covid: lo sfogo sui social

Come dicevamo precedentemente, quindi, Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, è risultata positiva al Covid. E, proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories, ha aggiornato i suoi sostenitori sulle sue attuali condizioni di salute. La giovanissima ha detto che, dopo aver trascorso qualche giorno davvero brutto, ha iniziato la classica cura. E, fortunatamente, ha iniziato a stare decisamente meglio. ‘Con la terapia di prassi, è andata meglio’, ha esordito la Maccari sul suo canale social ufficiale. Una volta appurato questo, però, Martina subito dopo ha aggiunto cosa la rende visibilmente amareggiata. ‘Sono piuttosto inca****a perché ci stanno facendo vivere una vita di m***a. Ritengo che sia anche ora che qualcuno si sveglia e faccia andare le cose per il meglio soprattutto per chi è meno fortunato di noi’, ha continuato a dire la giovanissima. Proseguendo, poi, il suo discorso su suo marito. ‘Oggi è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono’, ha concluso.

