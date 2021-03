Carolyn Smith a La canzone segreta ha raccontato del rapporto speciale tra lei e Paolo Belli: la confessione commossa ha emozionato tutti.

Venerdì 19 marzo 2021 è andata in onda una nuova puntata di La canzone segreta. Lo show condotto da Serena Rossi invita personaggi noti dello spettacolo e permette loro di vivere emozioni davvero indescrivibili. Nel secondo appuntamento abbiamo visto in studio Carolyn Smith: tra le persone a sorpresa per lei, anche Paolo Belli. Tra loro c’è un rapporto fraterno, davvero incredibile. La ballerina e coreografa non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime: la sua sorpresa è stata emozionante. Ecco le sue parole per Paolo Belli.

Carolyn Smith: “Quando stavo male in diretta lui lo capiva”, la confessione commossa

Ballerina e coreografa, Carolyn Smith ieri è stata una degli ospiti di La canzone segreta, lo show condotto da Serena Rossi. Nel secondo appuntamento, una sorpresa davvero magnifica è stata realizzata per la donna che nel novembre 2015 ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Tra le sorprese per lei anche Paolo Belli il quale ha intonato per la sua cara amica ‘ La voce del silenzio ‘ mentre sullo schermo scorrevano immagini di Carolyn. La Smith non è riuscita a trattenere le lacrime e così è stato Paolo Belli a parlare per primo: “Carolyn è la persona che riempie il silenzio. Dà forza. Solo tu potevi farmi cantare una canzone così difficile. E’ la tua anima che me l’ha chiesto“.

“C’è stato subito un feeling tra noi. Lui capisce il mio silenzio. Quando sto male in diretta non lo faccio vedere a nessuno. Ci sono state delle volte in cui sono stata veramente male e lui è l’unica persona che ha capito: corre dietro, prende tutto quello che è necessario” ha raccontato Carolyn in diretta su Rai Uno. La ballerina e coreografa ha confessato il bene enorme che prova per Paolo che considera un amico di cuore.