Patrizia Pellegrino è uno dei volti televisivi più amati, ma conoscete chi è il suo ex marito e quanti figli ha? La sua vita privata.

Nata a Napoli ed esattamente a Torre Annunziata il 28 Luglio del 1962, Patrizia Pellegrino ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima. Pensate, era esattamente il 1981 quando, appena diciannovenne, ha preso parte alla pellicola cinematografica ‘Onore e Guapparia’. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Subito dopo questa apparizione sul grande schermo, la Pellegrino, infatti, si fa ampiamente apprezzare ed amare sul piccolo schermo. Divenendo, così, volto di punta, sia come valletta che come conduttrice, di diversi programmi di successo. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la sua carriera è davvero impressionante. Senza considerare, inoltre, che ancora adesso decanta di un successo davvero strepitoso. Sarà per la sua simpatia, per la sua bravura, ma anche per il suo immenso fasciano, fatto sta che il successo della Pellegrino è più che incredibile. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? In particolare, siete curiosi di sapere chi è il suo ex marito e quanti figli ha? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Patrizia Pellegrino, chi è l’ex marito: la vita privata

Cosa sappiamo, quindi, della vita privata di Patrizia Pellegrino? Tralasciando, quindi, l’aspetto professionale e lavorativo, che come dicevamo precedentemente è noto a tutti, cosa occorre sapere sulla vita sentimentale della bellissima attrice e conduttrice napoletana? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che alle spalle la Pellegrino abbia ben due matrimoni non andati affatto a buon fine. Il primo, infatti, risale a diversi anni fa con Pietro Antisari Vittori. Il secondo, invece, risale al 2005 con Stefano Todini, un imprenditore. Entrambe le nozze, come dicevamo, sono terminati. In particolare, quello con il buon Todini è terminato esattamente nel 2013. Provocando, com’è giusto che sia, un’enorme sofferenza in Patrizia.

Quanti figli ha?

Appurato, quindi, il suo status sentimentale, siete curiosi di sapere quanti figli ha Patrizia Pellegrino? La bellissima e simpaticissima napoletana ha ben tre figli. Tommaso ed Arianna Antisari Vittori, avuti dal primo patrimonio con Pietro, e Gregory, adottato in Russia.

