Daniela Martani è stata una concorrente del Grande Fratello, ma vi ricordate perchè abbandonò il programma?

La Martani è divenuta nota in seguito alla partecipazione alla nona edizione del Grande Fratello. La donna, nata a Roma il 18 maggio del 1973, era una hostess per la nota azienda Alitalia e nel 2009 entrò nella casa più spiata d’Italia. Quell’anno, il reality show era condotto da Alessia Marcuzzi. In seguito è divenuta il simbolo della della protesta contro Alitalia, venendo soprannominata “la pasionaria di Alitalia”. Dopo l’esperienza al GF, però, è divenuta anche un personaggio televisivo, prendendo parte a diversi programmi del piccolo schermo. Ha lavorato anche in radio fino al 2020. La Martani è molto seguita anche sui social, dove spesso prendono avvio le sue polemiche. Negli anni passati si è scontrata un po’ con tutti: da Fedez a Selvaggia Lucarelli, fino a Giulia De Lellis e Soleil Sorgé. Di recente è entrata a far parte del cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Daniela Martani, perchè abbandonò il Grande Fratello

Nel cast della nona edizione del Grande Fratello figurava anche Daniela Martani. La romana nel 2009 varcò la soglia della famigerata porta rossa insieme ai suoi coinquilini. La donna era entusiasta della sua scelta, ma non sapeva che una grana pendeva sul suo capo. La Martani aveva infatti preso da poco servizio per Alitalia, prestigiosa azienda italiana attiva nel trasporto aereo. Il 23 gennaio 2009, la C.A.I. aprì una contestazione disciplinare nei confronti della Martani, la quale, prima di entrare nella casa, aveva appunto firmato un contratto lavorativo a tempo indeterminato con l’azienda. La concorrente avrebbe dovuto prendere servizio il 22 gennaio 2009 sul volo Roma – Tokyo, ma non si è presentata all’appuntamento poiché rinchiusa all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua assenza fu ritenuta ingiustificata. La Martani ebbe a disposizione sei giorni per fornire delle risposte in merito alla questione, dopodiché, nella puntata del 2 febbraio 2009, decise volontariamente di abbandonare il programma per difendere il suo posto di lavoro. Al suo posto entrò Laura, fotomodella tedesca.

In seguito, la Martani ha comunque perso il suo lavoro di hostess. La donna, dopo la delusione, ha deciso di dedicarsi completamente alla televisione e alla radio. A far parlare di sé, però, ci pensano anche i social, luogo dove partono polemiche quasi infinite con altri personaggi del mondo dello spettacolo.