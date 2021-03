Akash Kumar è uno degli attuali concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma avete mai visto com’era a 17 anni? La foto del passato: com’è cambiato.

È esattamente da una settimana e poco più che non si fa altro che parlare di lui: Akash Kumar. Scelto come naufrago della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il famosissimo ed apprezzatissimo modello ha saputo immediatamente catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, pochi istanti prima del suo tuffo dall’elicottero, ha confessato ad Ilary Blasi di avere paura dell’acqua, ma anche per la sua immensa bellezza e forte carattere. Attualmente, è al ballottaggio con Angela Melillo, è vero. Diciamoci la verità, però: Akash ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un naufrago davvero indimenticabile. In attesa di scoprire le sue sorti, siete curiosi di vedere una sua foto del passato? Spulciando con attenzione la sua bacheca Instagram, abbiamo rintracciato uno scatto di quando aveva soltanto 17 anni. Volete vederlo anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Akash Kumar, lo scatto di quando aveva 17 anni: com’è cambiato

Attualmente in Honduras con i suoi compagni di viaggio per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. Per la sua bellezza? Molto probabile! Anche perché, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo! Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: è sempre stato così? Se attualmente Akash decanta di un fascino davvero irresistibile, com’era da ragazzino? Ebbene. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare una foto del passato. Ed esattamente di quando aveva soltanto 17 anni. Volete vederla anche voi? E, soprattutto, volete vedere anche voi com’è cambiato in tutti questi anni? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che, in questi dieci anni più o meno, il bel Kumar non sia affatto cambiato. Ma che, anzi, sia rimasto praticamente identico a quando era soltanto un ragazzino. Bando alle ciance, però. Diamoci uno sguardo insieme.

Certo, i capelli adesso sono decisamente più lunghi, avete pienamente ragione. Ma tutto il resto, non è affatto cambiato. Siete d’accordo con noi?