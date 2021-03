Adriana Volpe, “News in arrivo!”: l’annuncio della conduttrice arriva sui social, c’entra la trasmissione Ogni Mattina.

È stata una delle concorrenti più amate della quarta edizione del GF Vip: per molti è stata addirittura la vincitrice morale del reality show di Canale 5. Oggi e in tv tutti i giorni, al timone di Ogni Mattina, programma di TV8. Parliamo di Adriana Volpe, che conduce la trasmissione di Tv 8 da circa un anno. Qualcosa, però, cambierà nel programma e ad annunciarlo è stata proprio la Volpe, con un post pubblicato sui suoi social. “Ciao a tutti, news in arrivo!”, esclama la conduttrice con il suo solito sorriso. Scopriamo cosa ha raccontato e quali novità attendono la trasmissione dopo le vacanze di Pasqua.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Adriana Volpe, “News in arrivo!”: l’annuncio della conduttrice sulla trasmissione Ogni Mattina

Novità in arrivo ad Ogni Mattina. La trasmissione di TV8 condotta da Adriana Volpe si dimezza. Per nove mesi il programma è durato quattro ore, a da dopo Pasqua andrà in onda soltanto per due ore. “Sono felice di darvi la notizia che dopo l’impresa epica di aver condotto per nove mesi quattro ore in diretta tutti i giorni, finalmente Ogni mattina da grande contenitore si trasforma in format.” Con queste parole Adriana Volpe comunica ai followers il nuovo appuntamento con il programma, che andrà in onda per due ore, a partire dalle 9 e 45. Questo però subito dopo Pasqua; ecco l’annuncio della conduttrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Nel post, la Volpe ci tiene a precisare che, anche col nuovo format, ci saranno contenuti, ma anche la leggerezza e la qualità di sempre. Ci sarà inoltre tutta la squadra al completo. Non mancano i ringraziamenti alla rete per aver confermato il programma e continuato a credere nel progetto. Insomma, meno ore insieme ma non meno contenuti e sorprese per la trasmissione di Adriana Volpe. E voi, la seguite?