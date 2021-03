Spunta la foto da giovane di Ciro Giustiniani, l’amato comico è ‘irriconoscibile’: un ricordo di qualche anno fa.

Ciro Giustiniani è un attore comico amatissimo, sicuramente uno dei volti più amati e scoppiettanti dello show televisivo Made in sud. Sono molti i personaggi portati da lui in scena, e ogni volta, riesce a stupire con le sue esilaranti interpretazioni. La sua carriera è iniziata grazie a Tunnel Comedy Club, e proprio qui, ha rinvigorito le sue doti da cabarettista. Negli anni successi, Giustiniani non si è certamente fermato, e sono stati molti i traguardi toccati. Il successo è arrivato forte, in particolare, quando è entrato a far parte del cast di Made In sud, dove l’attore è uno dei comici protagonisti della trasmissione. Ebbene, la sua popolarità è oggi immensa, ed è davvero amatissimo; proprio per questo è molto seguito su instagram. Qui, spulciando tra le sue foto, non è passata inosservata un’immagine di lui da giovane: è irriconoscibile!

Ciro Giustiniani, spunta lo scatto social da giovane: il comico appare completamente diverso

Questa sera, ci sarà l’ultima puntata dell’amatissimo programma Stasera tutto è possibile, che vede la conduzione di Stefano De Martino, che in queste ultime settimane ci ha conquistato con la sua simpatia. Ogni puntata è stata animata da numerosi ospiti, e a breve, altri personaggi del mondo dello spettacolo faranno parte dei vari esilaranti momenti che accompagnano la trasmissione. Ebbene sì, ci sarà anche l’amato comico, Ciro Giustiniani. Come abbiamo anticipato, la sua carriera è immensa, esplosa completamente una volta arrivato a Made in sud, oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. I telespettatori sono molto presi dalla sua comicità, e proprio per questo, è anche tanto seguito sui social. Su instagram è spuntata, andando indietro, una foto del passato. Giustiniani da giovane, con un aspetto diverso, e con qualche anno in meno.

Alcuni tratti, come possiamo vedere, sono sempre gli stessi, e con uno sguardo attento, è possibile capire che il protagonista dello scatto è proprio lui. “Barra 92/93″, ha scritto l’attore in didascalia. Ovviamente, non poteva passare inosservato un post simile, e così i suoi tantissimi follower hanno commentato entusiasti.