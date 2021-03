Valeria Solarino, dov’è nata: i suoi genitori erano emigranti

Sapete dov’è nata l’attrice Valeria Solarino? I suoi genitori non si trovavano in Italia essendo emigranti

Valeria Solarino è nata il 4 novembre 1978, ha 32 anni ed è un’attrice molto talentuosa. Dopo essersi diplomata, ha compiuto gli studi universitari e si è avviata alla professione di attrice presso la scuola del locale Teatro Stabile. Viene notata da Mimmo Calopresti, che la sceglie per un piccolo ruolo nel film La felicità non costa niente. Da lì inizierà la sua carriera: nello stesso anno, infatti, interpreta il ruolo di Maja nel film Fame chimica ed inoltre veste i panni di Bea, una delle ragazze conosciute dai tre giovani protagonisti di Che ne sarà di noi di Giovanni Veronesi, divenuto poi suo compagno. Raggiunge l’apice del successo nel 2005, quando interpreta il ruolo di Linda accanto a Fabio Volo nel film La febbre di Alessandro D’Alatri. Nel 2008 invece è candidata al David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Signorina Effe di Wilma Labate, mentre l’anno seguente ottiene vari riconoscimenti per l’interpretazione di Angela in Viola di mare. Di recente è stata impegnata sul set della serie televisiva Rocco Schiavone con Marco Giallini.

Dov’è nata Valeria Solarino

Valeria Solarino è italiana a tutti gli effetti, ma non è nata nel nostro paese. I suoi genitori, infatti, erano emigranti. La Solarino è nata in Venezuela, precisamente a Barcelona, dove la mamma e il papà si erano trasferiti per lavoro. È cresciuta poi a Torino, città d’origine della mamma. Nel capoluogo piemontese si diploma, inizia gli studi universitari e soprattutto avvia la sua professione. Barcelona e il Venezuela sono dunque una piccola parentesi nella vita della Solarino, che poi è cresciuta e si è ‘fatta grande’ nel nostro paese.

Nel nostro paese l’attrice ha conosciuto il suo attuale compagno, il regista Giovanni Veronesi. I due stanno insieme da tantissimo tempo, ma a quanto pare non sono ancora sposati.