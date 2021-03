Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma Galgani è caduta nello studio televisivo: costretta ad uscire per medicarsi.

Un vero e proprio spiacevole, quello di cui, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata protagonista. Lo avevamo già raccontato in un nostro recentissimo articolo, è vero. È soltanto con la messa in onda della puntata, però, che abbiamo preso tutta la dinamica dell’incidente. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Fortunatamente, non è accaduto affatto nulla di grave, state tranquilli. Come ha dimostrato in diverse occasioni, la bellissima dama torinese, nonostante la caduta, è riuscita ad alzarsi immediatamente. E a tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. ‘Sono abituata a cadere, anche in teatro’, ha detto Gemma Galgani alla padrona di casa. Nonostante questo, però, la dama torinese ha dovuto ugualmente abbandonare momentaneamente lo studio per medicarsi.

Gemma Galgani, la caduta a Uomini e Donne: cos’è successo

Una puntata di Uomini e Donne particolarmente difficile per Gemma Galgani, quella che è andata in onda Mercoledì 24 Marzo. In questo appuntamento, infatti, non soltanto la dama torinese ha dovuto dire ‘addio’ al suo corteggiatore Maurizio dopo il bacio a stampo scambiato la sera prima della puntata, ma anche per la spiacevole caduta avvenuto nel momento del suo arrivo in studio. Sulle note di ‘Vola vola Ape Maia’, canzone scelta da Tina Cipollari, la bella Gemma è intenta a raggiungere il centro studio. Ad un certo punto però, all’altezza degli ultimi gradini, è caduta. Uno spiacevole imprevisto, c’è da ammetterlo. Che, fortunatamente, non ha comportato alcuna conseguenza grave. Se non una sbucciatura alle gambe.

Come dicevamo precedentemente, quindi, Gemma Galgani non si è affatto fatta male, fortunatamente. ‘Ha preso una bella botta’, dice Maria De Filippi a tutti i presenti in studio. Invitando, tra l’altro, la dama torinese ad abbandonare momentaneamente lo studio per medicarsi ed, ovviamente, disinfettarsi.

Qualche istante dopo essersi medicata, Gemma è ritornata in studio in tutta la sua bellezza ed eleganza.