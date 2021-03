Lutto nel mondo del calcio, è morto a causa di un incidente stradale Daniel Guerini: il giocatore della Primavera della Lazio aveva 19 anni.

Una terribile tragedia ha colpito il mondo del calcio. Daniel Guerini, calciatore della Primavera della Lazio, è morto a soli 19 anni a causa di un incidente stradale. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri, 24 marzo 2021, intorno alle ore 20 su via Togliatti a Roma. A bordo dell’auto altri due ragazzi, trasportati in ospedale d’urgenza in codice rosso e in gravi condizioni. Per Daniel, invece, non c’è stato nulla da fare: la Smart For Four sulla quale viaggiavano è andata completamente distrutta e per estrarre il corpo dei ragazzi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

È morto a soli 19 anni Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio dallo scorso gennaio. La squadra di Roma lo aveva ricomprato dal Torino, a cui lo aveva ceduto alcune stagioni fa. Una morte tragica, avvenuta a causa di un terribile incidente stradale. Ieri sera, su Via Togliatti, l’auto su cui viaggiavano Daniel e due amici si è scontrata contro una Mercedes: per il giovane calciatore non c’è stato scampo. Gravi le condizioni anche dei due amici, mentre il conducente dell’altro veicolo è in condizioni meno serie, ma sotto shock. Una notizia che ha spezzato il cuore di club e tifosi; sia la Lazio che il Torino hanno voluto esprimere il proprio dolore attraverso i social:

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera pic.twitter.com/wbmqTuSTqI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 24, 2021

Daniel aveva giocato anche nella Fiorentina e nella Spal ed aveva preso parte alla Nazionale under 15 e under 16. A famiglia e amici del giovane tutta la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze per la dolorosissima perdita.