Conoscete la vita privata di Amanda Lear? La famosa cantante e noto personaggio televisivo ha avuto una lunga storia d’amore segreta!

Amanda Lear è una delle donne più famose d’Italia nel mondo dello spettacolo. Classe ’39, la cantante, attrice, conduttrice televisiva e modella ha avuto un enorme successo grazie a brani come ‘Tomorrow’ e ‘Queen of Chinatown’. Ha affiancato la sua carriera nel mondo della musica a partecipazioni in tantissimi programmi televisivi italiani. Amanda Lear è molto conosciuta in Italia e nel mondo: qualcuno però non sa nulla sulla sua vita privata. E’ stata insieme ad uomini famosissimi : vi sveliamo tutte le curiosità che abbiamo sul suo conto.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amanda Lear, vita privata: la storia segreta con il pittore, David Bowie ed il tragico lutto

Amanda Lear è stata con uomini famosissimi in tutto il mondo. Dalla sua biografia su Wikipedia leggiamo che è stata amante di Salvador Dalì per ben 16 anni: il pittore surrealista fu attratto dalla bellezza di Amanda, la quale posò spesso per lui. In seguito, la Lear ha avuto una storia d’amore con David Bowie, uno degli artisti più famosi del ventesimo secolo. Amanda in un’intervista a La Stampa ha raccontato che lui si innamorò di una sua foto presente sulla copertina di un disco e la volle conoscere. La cantante ed il cantautore britannico sono stati insieme più di due anni insieme. “Mi ha scombussolato la vita” ha raccontato Amanda.

Amanda Lear a 26 anni sposò Morgan Paul Lear a Chelsea: era il 1965. Nel ’79 ha sposato l’aristocratico francese Alain Philippe Malagnac d’Argens de Villele, produttore musicale. Amanda ha perso suo marito nell’incendio della loro villa in Provenza: la cantante ha dedicato l’album Heart a Malagnac.

Successivamente, la Lear è stata fidanzata con Manuel Casella, modello 40 anni più giovane di lei. Nel 2014 ha avuto una storia con Anthony Hirnez: anche l’attore era più piccolo di lei di 40 anni.