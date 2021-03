La Casa di Carta, colpo di scena: c’entra la quinta ed ultima stagione dell’amatissima serie spagnola.

L’attesa della quinta ed ultima stagione cresce sempre di più. Lo sanno bene i tantissimi appassionati de La casa di Carta, che non vedono l’ora di scoprire come si concluderanno le avventure del Professore e della banda. Purtroppo, però, bisognerà attendere più del previsto. Ad anticiparlo è Fanpage.it, che, secondo quanto ha appreso da fonti vicine a Netflix, la data d’uscita dell’ultima stagione della serie non sarà il 7 aprile 2021. È questa la data che circola da un bel po’ ma, a quanto pare, non è quella esatta. Cerchiamo di scoprire di più.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La Casa di Carta, colpo di scena: slitta la data d’uscita dell’ultima stagione

In quanti stavano aspettando il 7 aprile 2021 con ansia e trepidazione? Ebbene, Fanpage.it ha annunciato un notizia che non farà molto piacere agli appassionati de La Casa di Carta. L’ultima stagione della serie spagnola, infatti, non uscirà il 7 aprile di quest’anno, come era trapelato da alcuni rumors spagnoli. E la data del 7 aprile è circolata come data d’uscita per un bel po’ di mesi, ma, a quanto pare, c’è da aspettare ancora un bel po’. Quando? Nulla di ufficiale. C’è una seconda possibile data, quella del 30 aprile, lanciata da un utente di nome Nacho, che attraverso un post Twitter ha assicurato che la data di uscita dell’ultima stagione sarà proprio questa. Come specificato, però, nulla è ufficiale. Come riporta Fanpage, gli ultimi 10 episodi dell’amatissima serie spagnola saranno sicuramente disponibili entro il 2021, ma probabilmente non entro i primi quattro mesi.

Una brutta notizia per i tantissima fan de La casa di Carta, che da ormai quattro stagione appassiona il pubblico di tantissimi Paesi. Compresa l’Italia, dove ci sono tantissimi appassionati delle vicende della banda più famosa delle serie tv. Come si concluderà la loro storia? Le ipotesi avanzate dai fan sono davvero tantissime, ma come sempre accade nelle serie tv, i finali di stagione sono sempre imprevedibili! Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità. Stay tuned!