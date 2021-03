Isola dei Famosi, durissimo sfogo: “Non lecco il c*** a nessuno!”, è successo dopo la puntata in onda ieri sera su Canale 5.

È andata in onda ieri, giovedì 25 marzo 2021, è andata in onda una nuova, accesissima, puntata de L’Isola dei famosi. Il reality show ambientato in Honduras è iniziato solo da qualche settimana, ma il clima tra i naufraghi è già scoppiettante. Son già nate le prime frizioni e i primi scontri e tutto fa pensare che ne nasceranno ancora nei prossimi giorni! In nomination, al termine della puntata di ieri, ci sono finiti tre protagonisti assoluti di questa edizione del reality: Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma. E quest’ultima, in particolare, non ha preso benissimo la nomination. Al termine della diretta, si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato affatto inosservato. Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi, durissimo sfogo: “Non lecco il c*** a nessuno!”, le parole di Vera Gemma dopo la nomination

Clima incandescente in Honduras: la quindicesima edizione dell’Isola dei famosi è giunta solo alla quarta puntata, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. Come l’arrivo di un nuovo naufrago, Andrea Cerioli, sbarcato a Playa Palapa proprio durante la diretta di ieri. Diretta che è terminata, come di consueto, con le nomination di tutti i concorrenti: a finire al televoto sono stati Giller Rocca, Awed e Vera Gemma. Che, chiacchierando con Daniela Martani al termine della puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Secondo Vera, se è finita in nomination è perché non ha voluto “sottostare” a coloro che si credono leader del gruppo. “Io non sto dietro a nessuno, sono un animale sciolto. Se devo uscire da questo gioco, esco a testa alta. Non lecco il c*** a nessuno e non mi piego davanti a nessuno”. Parole dure quelle di Vera, che, in pochi giorni, ha già dimostrato di avere un carattere molto forte e determinato. Anche in confessionale, la concorrente ha ribadito di essere in nomination per aver scelto di non seguire il gruppo: “Io non devo fare il cagnolino e seguire un leader, non ho padroni e non ho gruppi”.

A chi farà riferimento Vera con queste sue parole. Ma, soprattutto, chi sarà eliminato nella prossima puntata? In nomination, come abbiamo detto, ci sono tre pezzi da novanta. Per scoprire il verdetto del televoto non perdetevi la prossima puntata, in onda lunedì 29 marzo su Canale 5. Sarà un appuntamento imperdibile!