Gigliola Cinquetti è la vera e propria regina della musica italiana, cosa sappiamo su suo marito Luciano? Il retroscena sul matrimonio.

Aveva esattamente sedici anni quando, per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, Gigliola Cinquetti si esibiva sulle note di ‘Non ho l’età’ e conquistava davvero tutti. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo esordio e non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, la sua voce continua ad essere impressa nel cuore di tutti noi. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Sappiamo benissimo che, appena diventata madre, la Cinquetti ha preferito distaccarsi dal mondo della musica e della televisione per dedicarsi completamente alla sua vita famiglia, ma cosa sappiamo proprio su di essa? In particolare, quindi, chi è suo marito Luciano Teodori? E, soprattutto, quanti figli hanno insieme? Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Gigliola Cinquetti, chi è suo marito: da quanto tempo sono sposati e il retroscena sul matrimonio

Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo di Gigliola Cinquetti, che come potete ben immaginare è noto e famoso a tutti, cosa sappiamo della vita privata della famosissima cantante italiana. Come dicevamo precedentemente, la voce di ‘Non ho l’età’ e di tantissimi altri successi musicali è felicemente sposata con Luciano Teodori, questo è il nome di suo marito, da tantissimi anni. Cosa sappiamo, però, su di lui? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, vogliamo svelarvi un piccolo retroscena sul loro matrimonio. Sapete che, appena convolata a nozze intorno la fine degli anni ’70, la Cinquetti l’ha voluto tenere nascosto? Si, avete letto proprio bene: proprio per volontà della bellissima Gigliola, il matrimonio tra lei e il suo Luciano è stato un vero e proprio segreto. Cosa sappiamo, però, sull’uomo che ha conquistato il cuore della giovanissima cantante? Purtroppo, davvero poco e niente. Il buon Teodori, nonostante sua moglie sia famosissima ed amatissima, ha sempre mantenuto un certo riserbo sul suo conto.

Quanti figli hanno?

A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanti figli hanno? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che da matrimonio di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori siano nati due bambini, adesso uomini. Nel 1980, infatti, è nato Giovanni. E nel 1984, invece, è nato Costantino. A quanto pare, sembrerebbe che con la nascita dei suoi figli, la Cinquetti si sia allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a loro. E che, proprio grazie a suo marito, sia ritornata a fare quello che ha sempre più amato fare.

