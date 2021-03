Giulia De Lellis, il motivo della sua assenza: “Ho fatto analisi, test, visite varie”, cos’è successo alla famosa influencer.

Di personaggi amati nella storia di Uomini e Donne ce ne sono stati tantissimi, ma pochi sono entrati nel cuore dei fan come lei, Giulia De Lellis. Dopo l’esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi, la bellissima romana è diventata una delle influencer più seguite nel nostro Paese, catturando l’attenzione di milioni di fan. Merito anche della sua storia, ormai terminata, con Andrea Damante, che aveva conosciuto proprio a Uomini e Donne. Oggi Giulia è felicemente legata a Carlo Gussalli Beretta, col quale vive uno splendido amore. E, sul suo profilo Instagram, la De Lellis condivide con i suoi quasi 5 milioni di followers i momenti salienti delle sue giornate, da scatti e video di lavoro ad attimi di vita quotidiana. E proprio qualche ora fa, durante un tutorial di make up, l’influencer si è lasciata andare ad un piccolo sfogo. Spiegando il motivo della sua poca presenza sui social nelle ultime ore, Giulia spiega di essersi sottoposta ad alcune analisi. Ecco le sue parole

Giulia De Lellis spiega il motivo della sua assenza sui social: “Sono super ansiosa”, cos’è successo

“Mi vedete solo ora, in questo stato abbastanza pietoso, perché ho avuto una mattinata in cui sono andata a fare un po’ di analisi, test, visite varie”. Con queste parole, qualche ora fa, Giulia De Lellis spiega ai suoi followers il motivo della sua assenza sui social. L’influencer non specifica di quali visite si tratta, ma ammette di essere in ansia: “Sapete che io sono super ipocondriaca, quindi ho avuto un’ansia tutto il tempo. Ma speriamo bene e nulla di grave, dai!”

