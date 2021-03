Sapete a quale talent show ha partecipato Rosa Di Grazia prima di entrare a far parte della scuola di Amici 20?

Rosa Di Grazia è una delle allieve più discusse della ventesima edizione del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La ballerina, nonostante l’opposizione della professoressa Celentano, è riuscita ad entrare nella scuola più famosa al mondo, voluta fortemente da Lorella Cuccarini. Il suo percorso nel talent show è stato abbastanza difficile. Alessandra Celentano ha cercato di dimostrare in ogni modo quanto Rosa non fosse adatta al programma, ostacolando dunque il suo cammino. Rosa, però, è stata la prima ballerina a conquistare la maglia del serale per la gioia della sua professoressa e di quanti la seguono fuori dal programma.

Rosa Di Grazia, a quale talent show ha partecipato prima di Amici

La ballerina di Amici 20 è nata a Napoli, anche se vive con i suoi genitori a Roma. Ha tre fratelli ed una sorella. Coltiva la passione per la danza sin da bambina. Prima di partecipare al talent show condotto da Maria De Filippi, la Di Grazia faceva parte di una crew. Con il suo gruppo, Rosa ha partecipato anche ad Italia’s Got Talent, arrivando alle fasi finali. Una bellissima soddisfazione per la ballerina napoletana, che cercherà di replicare al serale di Amici 20. Rosa non è dotata di una tecnica sopraffina, ma ha dalla sua parte una grandissima espressione, oltre che un grande fascino. La Di Grazia infatti, oltre ad essere un insegnante di danza nella città in cui vive, lavora anche come modella. La professoressa Celentano però pensa che Rosa sia più adatta alla televisione o alla recitazione che alla danza. Il percorso al serale ci farà capire chi tra le due ha ragione. Nel frattempo, durante l’esperienza al serale, la Di Grazia ha conquistato anche Pippo Baudo, scopritore di Lorella Cuccarini, che le ha assegnato il premio Tim del valore di cinquemila euro.

Vita privata

Riguardo alla sua vita privata, ci risulta che, prima di partecipare al talent show di Canale 5, Rosa fosse fidanzata. È probabile che la sua storia d’amore sia terminata una volta entrata nella scuola più famosa d’Italia. Nella casetta, infatti, si è legata molto al cantante Deddy, con il quale pare sia fidanzata ufficialmente. La loro storia d’amore fa sognare i fan del programma. Sui social si moltiplicano le fanpage dedicate alla coppia. Anche Deddy, con non poche difficoltà, è riuscito ad accedere all’ambitissimo serale.