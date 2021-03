Paola Caruso ha finalmente ritrovato l’amore, ma chi è esattamente Dario Socci? Tutto quello che occorre sapere sul suo nuovo fidanzato.

Dopo la storia naufragata con Francesco Caserta, padre di suo figlio Michele, e quella con Moreno Merlo, sembrerebbe che la bellissima Paola Caruso abbia ritrovato nuovamente l’amore. Dopo aver tanto sofferto per amore, l’ex Bonas di Avanti un Altro adesso è finalmente felice. E non può fare a meno di rendere partecipi il suo tanto caro ed affezionato pubblico della sua felicità. Chi è, però, colui che ha conquistato il cuore della bellissima Paola? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: stiamo parlando proprio di Dario Socci. Si, avete letto proprio bene: è il giovanissimo pugile ad aver ridato il sorriso alla Caruso. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lui? Appurato che sembrerebbe proprio che i due facciano coppia fissa da un po’ di tempo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa: state tranquilli! Procediamo con ordine.

Paola Caruso, chi è Dario Socci: cosa sapere sul nuovo fidanzato della showgirl

Paola Caruso, lo sappiamo benissimo, è una delle showgirl più amate ed apprezzate. È proprio per questo motivo che la notizia del nuovo fidanzato, soprattutto dopo tutto quello che è stata costretta a vivere nella sua vita, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. Sarà questa la volta buona? Noi, ovviamente, glielo auguriamo. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul giovane uomo che ha conquistato il cuore di Paola? Lui, come dicevamo precedentemente, si chiama Dario Socci. E nella vita è un pugile. Cosa sappiamo, però, più? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che il giovanissimo sia nato a Salerno il 13 Aprile del 1988. E che abbia ben quattro fratelli, di cui due hanno intrapreso la sua stessa strada. Purtroppo, non abbiamo moltissime notizie su di lui. Anche dal suo profilo Instagram, seppure sia attivissimo e seguitissimo, purtroppo, non siamo riusciti a carpire tantissime notizie.

Auguriamo a Dario Socci e a Paola Caruso tanta serenità e felicità!