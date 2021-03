In una sua recentissima intervista, Antonino Cannavacciuolo ha confessato di avere avuto il Covid, ma di non essersene accorto.

C’è una grandiosa novità in arrivo, in casa Cannavacciuolo. E a raccontarla è stata proprio il diretto interessato. In una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’, il grandissimo chef non ha affatto potuto fare a meno di annunciare questa grandiosa novità. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il ‘temutissimo’ giudice di Masterchef abbia deciso di aprire, oltre all’encomiabile Villa Crespi, ben tre resort. E, aprite bene le orecchie, sembrerebbe che abbia scelto come meta dei suoi nuovi progetti, proprio il suo tanto amato Sud. Ma non è affatto finita qui. Nel corso della sua intervista a ‘Il Corriere dellla Sera’, Antonino Cannavacciuolo non ha affatto potuto fare a meno di avere avuto anche lui il Covid. ‘L’ho avuto a Dicembre, ma non me sono accorto’, ha iniziato a raccontare lo chef. Una confessione davvero inaspettata, da come si può chiaramente comprendere. E che, soltanto a distanza di mesi, il buon Antonino ha voluto svelare. Scopriamo tutti i dettagli.

Antonino Cannavacciuolo: ‘Ho avuto il Covid’, cos’è successo

È proprio nel corso della sua recentissima intervista a ‘Il Corriere della Sera’ che Antonino Cannavacciuolo, oltre ad annunciare la clamorosa novità in arrivo, non ha affatto potuto fare a meno di confessare, per la prima volta in assoluto, di avere avuto il Covid. La sua positività, a quanto pare, è da rintracciare al mese di Dicembre. Quando, come raccontato dal diretto interessato, lo chef ha iniziato a sentirsi stanco e ad avvertire dei giramenti dei testi. Nessuno di questi sintomi, però, gli ha fatto pensare di avere contratto il virus cinese. Anzi, da come raccontato, sembrerebbe che lo chef abbia attribuito questo ‘malanni’ alla dieta detox di quei mesi. ‘Invece qualche settimana dopo ho fatto un test sierologico e ho capito che era il virus’, ha continuato a dire lo chef.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. A quanto pare, quindi, Antonino Cannavacciuolo ha avuto il Covid, ma da asintomatico. E, per fortunata, non ha contagiato nessuno.