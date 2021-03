La redazione di Sologossip ha intervistato in esclusiva Francesca Giuliano, la Miss anni ’50 di Avanti un altro: ecco dove la vedremo presto

Francesca Giuliano è una delle protagoniste del salottino di Avanti un altro, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti su Canale 5. La donna interpreta il personaggio della Miss anni ’50. Oltre al game show di Bonolis, la Giuliano è spesso ospite nei programmi televisivi di Barbara D’Urso, come Pomeriggio 5 o Domenica Live. Nel 2019, inoltre, è stata protagonista del cortometraggio Push out, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Push out ha vinto il premio come miglior cortometraggio a Matera.

Francesca Giuliano, intervista esclusiva

La redazione di Sologossip ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Francesca Giuliano, la Miss anni ’50 di Avanti un altro. La donna è stata vittima di bullismo in età adolescenziale: “Il fatto di avere un fisico importante mi ha portato ad essere bullizzata. Si tende troppo a prendere in giro chi è diverso da noi. Nel 2021 si dovrebbe accettare la diversità. Le parole possono fare più male di un gesto”. La Giuliano racconta che l’avvento delle maggiorate sul piccolo e grande schermo è stato per lei come una manna dal cielo: “Le persone hanno iniziato ad accettare il mio fisico e sono arrivati anche i primi complimenti”. Riguardo al tema molto delicato, Francesca ci tiene a sottolineare che la diversità può diventare unicità: “È importante trovare il bello in sé stesse, non negli altri”. La Giuliano poi aggiunge: “Io sono convinta che chi ci critica vorrebbe essere come noi. I bulli sono i nostri ammiratori segreti”. Oggi, la Miss anni ’50 di Avanti un altro apprezza il suo corpo: “Mi accetto più di quando ero piccola. Forse non mi piacerebbe essere magra”.

Ad Avanti un altro, Francesca ha trovato una vera e propria famiglia: “Essere accanto a Paolo Bonolis ancora oggi mi emoziona. Oltre che un gran professionista, è anche un gran signore. Ha un grande animo. Sono stata fortunata ad averlo incontrato sul mio cammino. Prima di entrare in puntata cerca sempre di darci coraggio. Anche la moglie, Sonia, è una grande donna. È una persona che sa fare il suo lavoro, è molto professionale. Io la chiamo The Boss. Oltre che una grande donna, è veramente molto bella. Ha un fascino sconvolgente”. Il programma di Paolo Bonolis esordirà presto in prima serata: “Io penso che la gente voglia divertirsi e non può non divertirsi senza Paolo Bonolis. Andare in onda in prima serata è una grande opportunità”.

“Ho oscurato Brad Pitt”

Oltre che personaggio televisivo, Francesca Giuliano è anche scrittrice e nel 2019 è stato presentato il suo corto “Push out” a Venezia: “Ho avuto l’onore di calcare il red carpet di Venezia, oscurando addirittura Brad Pitt. Tutto il mondo ha parlato di me”. Adesso la Giuliano ha scritto e una nuova storia e ci anticipa: “Un noto regista vuole scrivere la sceneggiatura per farne un film”. I progetti in cantiere non finiscono qui perchè a dicembre uscirà anche il libro che parla della sua vita: “Sono un Ariete, sono testarda e cerco di cogliere tutto quello che posso”.