Awed, non solo un giovanissimo e famosissimo youtuber: sapete che ha recitato anche in un film, ricordate di quale stiamo parlando?

È uno dei naufraghi di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Awed. Inizialmente nel gruppo dei ‘burinos’ in compagnia di Vera Gemma, Gilles Rocca e tantissimi altri concorrenti, il giovanissimo e simpaticissimo youtube campano è sbarcato in Honduras. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutti con la sua simpatia. Certo, attualmente è in nomination con due pezzi forti del cast, è vero. Cosa sappiamo, però, su di lui? In attesa di scoprire se sarà lui a dover abbandonare la spiaggia, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sul giovanissimo Simone? Ad esempio, sappiamo benissimo che il buon Paciello ha una carriera ricchissima come youtuber. Ma se vi dicessimo che non è solo questo? A cosa ci riferiamo esattamente? Ebbene: se vi dicessimo che il buon Awed ha preso parte ad un famosissimo film? Si, avete letto proprio bene. Alcuni anni fa, il giovane youtuber è stato uno dei protagonisti indiscussi di un’apprezzatissima pellicola cinematografica. Di quale parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Awed ha recitato anche in un famosissimo film, ricordate quale?

Cosa succederà questa sera ad Awed? In nomination con Vera Gemma e Gilles Rocca, sarà proprio il giovanissimo youtuber napoletano a dovere abbandonare la Palapa e, magari, raggiungere Brando Giorni su Parasite Island? Al momento, non lo sappiamo ancora. In attesa, però, di saperlo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua ex fidanzata. Che, senza alcun dubbio, ricorderete ed amerete in molti. Ma cosa occorre sapere più sul giovane Simone? Se vi dicessimo, ad esempio, che, oltre alla sua carriera da youtube, il napoletano ha preso parte anche ad un famosissimo film, ci sapreste dire di qualche parliamo esattamente? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo incappati in una locandina di un apprezzatissimo ‘cinepanettone’. Dove, come dicevamo precedentemente, Awed è stato il protagonista indiscusso. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: dove l’abbiamo esattamente visto? Se vi dicessimo ‘Natale al Sud’, vi viene in mente qualche cosa? Si, avete letto proprio bene: è qui che l’abbiamo visto recitare. E, soprattutto, l’abbiamo apprezzato anche come attore.

Correva esattamente l’ano 2016 quando Awed, in compagnia di Massimo Boldi, Anna Tatangelo e tantissimi altri attori fantastici, prendeva parte a ‘Matrimonio al sud’. Diventandone, come dicevamo precedentemente, il protagonista indiscusso. Ve lo ricordavate in questo film? Diciamoci la verità: è davvero impossibile dimenticarlo, vero?