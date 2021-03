Ilary Blasi opta per la fantasia “Leo pop” per le scarpe nella puntata de L’Isola dei Famosi: il prezzo è da capogiro

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. È stata una puntata ricca di colpi di scena e soprattutto molto accesa. Dopo la scorsa puntata, il gruppo si è ufficialmente sfasciato. Awed e Vera Gemma non hanno digerito la nomination e si sono scagliati contro Giles Rocca (con loro al televoto) e Valentina Persia. Gli scontri sono poi proseguiti in Palapa. Non sono mancate ovviamente le prove, come sempre importantissime, e le nomination, che hanno decretato i nuovi naufraghi al televoto.

Isola dei Famosi, il prezzo delle scarpe di Ilary Blasi

Anche questa sera la conduttrice Ilary Blasi era incantevole. La moglie di Francesco Totti ha indossato un look da capogiro. La conduttrice aveva un lungo vestito marrone asimmetrico con uno spacco sul petto e un altro sulla gamba destra. Il vestito ovviamente metteva in mostra le sue forme, soprattutto le gambe, come al solito molto slanciate. Non potevano mancare ovviamente gli orecchini, che la conduttrice toglie quando finisce la puntata. Il suo gesto è divenuto iconico e sui social ormai virale.

Hanno destato attenzione soprattutto le scarpe indossate dalla Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha optato per una fantasia denominata “Leo pop”. Le scarpe con un tacco molto alto erano appunto leopardate, ma con i colori classici dell’arcobaleno. Il prezzo ovviamente è da capogiro. Guardando sul sito del brand, le calzature indossate dalla conduttrice sono vendute a 625 euro. Non siamo riusciti a trovare il prezzo dell’abito, ma sicuramente sarà costosissimo quanto le scarpe.