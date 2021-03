Sapete chi è Martina Grado? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Martina Grado è una delle corteggiatrici dell’ultima stagione di Uomini e Donne, famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 insieme a Tinì, Gianni Sperti e Tina Cipollari in veste di opinionisti. Martina è scesa per corteggiare il giovane tronista Giacomo Czerny. Martina sembra essere molto interessata al tronista e, a dire il vero, l’interesse sembra abbastanza ricambiato. In molti, infatti, la considerano come la favorita del tronista e dunque la papabile scelta. Nel frattempo, però, Martina dovrà vedersela con le altre corteggiatrici di Giacomo, Carolina e Olga. La prima esterna di Giacomo e Martina è stata girata tra le strade di Roma. I due hanno avuto modo di conoscersi e capire se tra loro c’è già alchimia. Le varie anticipazioni riportate dai portali, però, parlano di un periodo di difficoltà tra la corteggiatrice e il tronista. Cosa succederà? Lo scopriremo nel corso del programma.

Uomini e Donne, chi è Martina Grado

Martina è una delle protagoniste della nuova stagione di Uomini e Donne. La ragazza è nata a Bergamo nel 1995, ha 25 anni ed è una ballerina, coreografa e insegnante di danza. La sua più grande passione infatti, oltre alla musica, è proprio la danza. Martina ha sempre desiderato diventare una ballerina di successo e oggi può consolarsi insegnando l’arte che ha sempre amato. Nel programma condotto da Maria De Filippi, la giovane ha confessato di aver avuto un’infanzia tutt’altro che facile. Proprio per questo motivo, Martina è cresciuta abbastanza in fretta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina grado (@martinagradoo)

La corteggiatrice di Uomini e Donne ha un profilo Instagram molto curato. Martina può contare su un seguito di circa dodicimila seguaci. Le sue foto sono spesso piene di like. La corteggiatrice pubblica anche video in cui balla, che raggiungono migliaia di visualizzazioni.