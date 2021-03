La splendida Micaela Ramazzotti è oggi un’attrice talentuosa e celebre: ma sapete com’è iniziata la sua carriera? Non tutti ne sono a conoscenza!

Originaria di Roma, classe 1979, la bellissima interprete è oggi un volto celebre e apprezzatissimo dello spettacolo italiano. Vincitrice di numerosi e prestigiosi premi, ha preso parte a pellicole che sono amatissime e tra le più amate del nostro paese. Basti pensare a “La prima cosa bella”, “La pazza gioia”, “Il nome del figlio”. Non solo. Micaela Ramazzotti si è dedicata anche alla televisione, recitando in serie considerate “iconiche”: “Incantesimo”, “Don Matteo”, “Orgoglio capitolo secondo” e moltissime altre. Ha inoltre preso parte a diversi videoclip di cantanti amatissimi e di grande successo, come Claudio Baglioni e Biagio Antonacci. Forse non tutti lo sanno, ma la carriera di Micaela Ramazzotti è iniziata quando era ancora giovanissima: sapete come? Incredibile retroscena! Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Com’è iniziata la carriera di Micaela Ramazzotti: il retroscena che non tutti conoscono

Non tutti ne sono a conoscenza, ma la bellissima attrice ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Come? Ebbene, facciamo un salto indietro nel tempo. Ricordate il celebre giornalino per adolescenti, il “Cioè”? La splendida Micaela Ramazzotti, appena tredicenne, spedì alcune sue foto ad un giornale. La sua carriera iniziò, quindi, con la partecipazione a diversi fotoromanzi di cui, pare, l’attrice fosse un’appassionata. Molti di questo fotoromanzi si trovavano proprio sul celebre “Cioè”! In seguito, Micaela Ramazzotti si è dedicata allo studio della dizione e, appena diciassettenne, approdò al cinema ottenendo una piccola parte ne “La vita degli Angeli” di Pupi Avati. Oggi, la splendida attrice è una delle interpreti più celebri e richieste del panorama artistico, oltre ad essere amatissima dal pubblico. Questa sera, 30 Marzo, la vedremo in “Ti presento Sofia”, divertentissima commedia in cui ricopre il ruolo di protagonista insieme a Fabio De Luigi.

Per restare sempre aggiornati seguiteci anche su Instagram: qui

Conoscevate questo incredibile retroscena sugli esordi della talentuosa e splendida Micaela Ramazzotti?