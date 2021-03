Micaela Ramazzotti parente di Eros Ramazzotti? La verità

Micaela Ramazzotti ed Eros Ramazzotti sono parenti? Di seguito vi diciamo qual è la verità sui due artisti

Nata a Roma il 17 gennaio 1979, Micaela Ramazzotti ha lo stesso cognome di un cantautore famoso, Eros Ramazzotti. Essendo i due abbastanza celebri, il pubblico italiano spesso si chiede se siano parenti. Di seguito vi sveliamo qual è la verità.

Micaela Ramazzotti parente di Eros Ramazzotti?

Micaela Ramazzotti è una delle attrici più note del panorama artistico italiano. La donna ha recitato nei film Zora la vampira, Tutta la vita davanti, La prima cosa bella, Posti in piedi in paradiso, Anni felici, Il nome del figlio, La pazza gioia, Gli anni più belli e nella serie televisiva Un matrimonio. Nel corso della sua carriera ha ottenuto vari premi, tra cui un David di Donatello, quattro Nastri d’argento e due Ciak d’oro.

Riguardo, invece, alla domanda che ci siamo posti in precedenza: la Ramazzotti pare non abbia alcun legame con Eros. Nonostante i due siano entrambi romani e abbiano lo stesso cognome, pare che non siano assolutamente parenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MicaelaRamazzotti (@micaelaramazzotti)

La Ramazzotti è legata sentimentalmente al regista Paolo Virzì. I due si sono conosciuti durante la lavorazione del film Tutta la vita davanti e si sono sposati a Livorno il 17 gennaio 2009. Il 1º marzo 2010 è nato il figlio Jacopo, mentre il 15 aprile 2013 la figlia Anna, il cui parto è stato ripreso nel film Il nome del figlio. I due si sono ufficialmente separati nel novembre 2018, alla soglia dei dieci anni di matrimonio. Nel febbraio 2019, però, hanno annunciato di essere tornati insieme. I due formano una delle coppie più belle, nonché una delle più prolifiche, del mondo dello spettacolo. Entrambi però – lo ripetiamo – non hanno alcun legame con il cantautore Eros Ramazzotti.