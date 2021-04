Chi è Isolde Kostner: età, marito, dove vive e dove l’abbiamo già vista in tv

Sapete chi è Isolde Kostner? In questo articolo vi diciamo tutto di lei: l’età, chi è il marito, dove vive e dove l’abbiamo già vista in tv

Isolde Kostner è nata a Bolzano il 20 marzo 1975, ha 46 anni ed è un’ex sciatrice. Isolde è nipote dell’hockeista su ghiaccio Erwin Kostner e del fondista Ulrico Kostner, nonché cugina della pattinatrice artistica su ghiaccio Carolina Kostner e dell’hockeista Simon Kostner. I suoi genitori le hanno trasmesso la passione per gli sci sin da piccola e ad 11 anni partecipava già alle attività agonistiche. La Kostner è tra le sciatrici italiane più vincenti della storia con ben 15 affermazioni in Coppa del Mondo (preceduta solo da Deborah Compagnoni e Federica Brignone), due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. È stata portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City 2002. È detentrice, inoltre, del primato del numero di podi conquistati in Coppa del Mondo da un’italiana (51). Ha disputato l’ultima gara il 18 dicembre 2005, il supergigante di Coppa del Mondo a Val-d’Isère, chiudendo al 31º posto. Nel gennaio del 2006, un mese prima dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica e l’imminente maternità.

Dove vive Isolde Kostner e chi è il marito

Isolde Kostner vive in Trentino e dopo il ritiro dall’attività agonistica gestisce un hotel a Selva di Val Gardena: “Mi ritengo fortunata ad avere l’albergo” – ha dichiarato – “dove posso lavorare senza muovermi di casa ed essere così presente il più possibile per i bambini e mio marito, che sono al centro della mia vita”. La Kostner ha sposato Werner Perathoner il 15 ottobre 2006. Il marito è il suo ex maestro di sci e con lui ora gestisce l’albergo a Selva di Val Gardena. La coppia ha avuto due figli: David, nato il 9 luglio 2006, e Gabriel, nato il 20 aprile 2008. La Kostner ha raccontato che il matrimonio è arrivato dopo un lungo fidanzamento. I due non si sono mai separati e sembrano una coppia veramente felice.

Dove l’abbiamo già vista in tv

La Kostner, secondo il portale TV Blog, dovrebbe essere tra le naufraghe della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’ex campionessa di Sci è però già apparsa in televisione. Nel 2007, infatti, è stata concorrente della seconda edizione di Notti sul ghiaccio, programma televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. In quell’occasione era in coppia con Lorenzo Magri ed arrivò al terzo posto, sfiorando per un soffio la finale. La vittoria fu conquistata da Ludovico Fremont, in coppia con Silvia Fontana.