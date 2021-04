Il Pancio, cosa faceva prima di diventare famoso: pochi lo sanno

Sapete cosa faceva Il Pancio prima di diventare famoso? In realtà pochi lo sanno: ve lo sveliamo noi in questo articolo

Andrea Panciroli, in arte Il Pancio, è un comico e videomaker. È nato a Gioia Tauro, in Calabria, il 23 ottobre 1985 ed ha 35 anni. Si è trasferito al Nord per lavoro ed è divenuto famoso attraverso i video in cui racconta la sua vita quotidiana. In breve tempo ha collezionato più di quattrocentomila iscritti al canale YouTube e milioni di fan sui social.Ha iniziato a fare video nel 2014 e in meno di un anno ha ottenuto un successo straordinario. L’anno dopo per lui si sono aperte anche le porte della televisione, conducendo un programma tutto suo, Il Pancio Show, in onda su SKY. L’anno seguente, invece, ha esordito in Rai come comico nel programma di Gli Sbandati, in onda su Rai 2.

Oltre al ruolo di comico, ha ricoperto anche le vesti di attore, recitando una parte nella serie tv Mariottide di Maccio Capatonda. Nel 2018, inoltre, è nel cast del film Classe Z.

Il Pancio, cosa faceva prima di diventare famoso

Oggi Andrea Panciroli è conosciuto da tutti grazie ai video che spopolano sul web e che lo vedono protagonista. Prima di diventare famoso, però, Il Pancio faceva un altro lavoro. Per sedici anni, infatti, il calabrese ha lavorato in un bar. Un giorno, però, ha deciso di sperimentare questo nuovo mondo, realizzando la parodia di un brano del rapper Rocco Hunt. Il video è diventato virale in breve tempo, convincendo Andrea che quella fosse la strada giusta da percorrere. Panciroli ha così lasciato il suo lavoro nel bar e si è dedicato ai video, diventando un comico e videomaker. Da allora la sua carriera è stata in ascesa. Come abbiamo già detto, da YouTube è arrivato presto in televisione, oltre che al cinema.

Il Pancio è uno dei comici emergenti del nostro paese e sui social riscuote un grandissimo successo. Solo su Instagram, infatti, conta più di seicentomila seguaci. Il suo pezzo forte, però, resta YouTube.